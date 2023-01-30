10 добрых историй от наших соотечественников, от которых расплачется кто угодно

"У нас в подъезде лет пятнадцать назад жила семья маргиналов, бухающие муж с женой и четверо детей (два мальчика и две девочки) примерно от семи до 13 лет. Родители не просыхали, дети всегда были грязные, грубые, ругались матом. Однажды я возвращалась домой, увидела, как они стоят возле подъезда, не могут попасть домой, потому что родители напились. Мне стало жалко их, пригласила к себе, накормила обычным супом, напоила какао с сушками. Потом они ушли, а после этого случая их забрала опека и я про них больше ничего не слышала. Недавно раздался звонок в дверь. Открываю, там стоят две красивые девушки и два парня. С цветами, тортом и шампанским. Я опешила, а потом они рассказали, кто они. Да, это те четверо детей. Пришли сказать мне спасибо. Оказывается, в тот день, когда я их привела к себе, они увидели, каким красивым может быть дом, на стенах — картины и фото, на окне — гирлянда, как вкусно есть простую тёплую еду, как приятно, когда о тебе заботятся. Сказали, что поразила их своей красотой, что я ходила в доме не в зарыганном халате, как их мать, а в красивом костюме и пушистых тапочках. И после того случая они пообещали, что у них тоже так будет. Их забрали в детский дом, они выучились, нашли работу. Да, звёзд с неба не хватают, денег не у всех много, но у всех дома есть какао и пушистые тапочки. Я чуть не плакала, потому что даже не знала, как я перевернула жизнь четырёх человек! До сих пор не могу поверить", — "Подслушано".

"Обычный вечер: сериал на планшете и подготовка ко сну... И вдруг крик. Поставила на паузу, прислушалась: "Мне больно! Спасите! Помогите! Хватит! Не трогай меня!" И грохот. Сильный. Попросила мужа вызвать полицию. Женщину увезли. Слышали, как она у лифта говорила: "Наконец-то меня кто-то услышал", — "Подслушано".

"У меня с дневниками не ладилось. Мой украла бывшая подруга (до сих пор не понимаю, как только нашла), когда я была в восьмом классе и вслух читала всем на перемене про мои страхи, про мальчика, который мне нравился (а он это слышал). А парнишка этот молча отобрал дневник и вернул мне. Конечно, влюблённость давно прошла, общаемся как хорошие знакомые, но я очень благодарна ему, что тогда он не дал мне получить детскую травму", — "Подслушано".

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"Когда-то давно, ещё будучи бригадиром на стройке, нанимала одну девочку четырнадцати лет из неблагополучной семьи на подработку: прибрать объект, помочь по мелочам. Платила ей как подсобнику. Недавно встретила её. Она уже мать троих детей, и первым делом она поблагодарила меня, а я даже не поняла за что. Оказывается, тогда она в первый раз в жизни сама купила себе одежду и всё, что нужно к школе. До этого ходила в обносках", — "Подслушано".

"Гостила с дочкой у родителей мужа. Приходит свёкор очень радостный и рассказывает, что ему пообещали щенка овчарки подарить: "Но надо только того оболтуса (собаку, которая у них сейчас, тоже овчарка) отвезти куда-нибудь в лес, и у нас новый любимец". У меня ком в горле встал, я вышла из комнаты и разрыдалась. Вот чего удивляюсь из-за пса, если они сына когда-то выгнали за то, что "не такую" себе девушку (меня) нашёл? Да ещё и жениться решил! Забрали с мужем пса к себе", — "Подслушано".

"До меня докопалась кондуктор, которой не понравились мои 10 рублей. Я молча их поменяла, выслушав, что она не печатный станок и что ей за каждую монетку отчитываться. Орала она на полупустой автобус. Потом подошла и заявила, что я сижу не на положенном месте. Я встала. Потом, проходя мимо, она сказала, что я стою в проходе и мешаю. Выходя, я подарила ей с улыбкой большую шоколадку. Просто у меня был день рождения, в руках — охапка цветов и целый пакет сладостей", — "Подслушано".

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"Это был самый запоминающийся Новый год. Потому что мы с парнем отметили его в машине, засевшей в сугробе на трассе Москва – Питер. Мы были только вдвоём и понимали, что даже позвонить некому. Никогда не забуду, как остановилась единственная машина с в стельку пассажирками. Дамы, комплекция которых была очень далека от Дюймовочки, в платьях и на шпильках в три счёта вытолкнули нашу машину. После, взяв наш подарок (бутылка шампанского), откупорили его и как ни в чём не бывало поехали дальше", — "Подслушано".

"Плацкарта. С пяти утра одна мамаша истошно орала на детей и лупила их. Здоровенная и хабалистая бабень. И так детей жалко стало! Я резко подсела к ней и говорю: "Порча на тебе". У неё глаза по пять копеек. "Вижу с щитовидной проблемы. На работе скандалы. Коллега на тебя навела. Хочешь, сниму?" Оторопело соглашается. Я, делая "магические" пасы над головой: "Порча сильная. Чтобы закрепить эффект, нельзя 40 дней орать ни на детей, ни на мужа, иначе болеть будешь". И через пару минут выхожу на перрон", — "Подслушано".

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"Поняла, что мой парень лучший, когда после выхода из автобуса на оживлённой остановке он один подошёл к старичку, лежавшему на бордюре головой и явно не подававшему признаков здравомыслия, чтобы оказать помощь. Вызвали такси, он отправил меня домой, а сам повёз бедолагу на другой конец города, затащил его в квартиру и оплатил поездку", — "Подслушано".