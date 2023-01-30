9 вещей, от которых давно пора избавиться, ведь они убивают уют и портят жизнь

Скорее всего, вы даже и не замечаете, сколько вещей вокруг транслируют негатив. Носок, оставшийся без любимой пары, меню давно закрытого ресторана, корпоративные футболки с прошлого места работы... Пришло время расчистить пространство и наконец избавиться от хлама.

1. Носок без пары

Понимаем, жаль расставаться с носками, у которых по каким-то причинам нет больше пары. Но разве вы ими пользуетесь? Только из раза в раз думаете, мол, вот, грустят в одиночестве. Если не можете обыграть носок без пары в образе, не жалейте и отправьте в мусорку.

2. Старые пластиковые контейнеры

Со временем у всех на кухне образуется гора этих несчастных контейнеров, половиной из которых уже даже не пользуешься. Грязные, деформированные, с потерянными крышками и просто старые. Они не только захламляют пространство, но и привносят в атмосферу кухни негативные вибрации. Зачем хранить то, от чего давно пора избавиться? Лучше порадуйте себя и купите набор новых и красивых судочков.

3. DVD-диски

DVD-диски уже давно устарели, даже если они есть дома, вряд ли вы их смотрите. Фото © Shutterstock

Казалось бы, ещё совсем недавно у большинства из нас дома стояли проигрыватели, воспроизводящие кино и мультфильмы с дисков. Но современное "железо" в большинстве случаев даже не оснащено дисководом. Так и зачем вам дома куча хлама, который нельзя использовать? Ответ "для памяти" не принимается: как-то много места занимают эти штуки.

4. Просроченные средства гигиены

Как давно вы заглядывали на полочки в ванной комнате? А убирались там? Знаете же, что средства гигиены, как и косметика, имеют срок годности? Может, пора уже освободить пространство от баночек, которыми не пользуетесь и вряд ли уже будете, раз содержимое просрочено?

5. Просроченные лекарства

Та же история с лекарствами, только всё гораздо опаснее. Если от мытья головы просроченным шампунем вряд ли произойдёт что-то серьёзное, хотя рисковать лучше не стоит, то медикаменты с истёкшим сроком годности к употреблению запрещены. Не жалейте и выкидывайте всё, что вызывает сомнения или уже "умерло", только не смывайте их в канализацию.

6. Средства, оставшиеся после ремонта

Вещи и средства, напоминающие о том, что у вас был или так и не состоялся ремонт, вряд ли обрадуют. Просто избавьтесь от них. Фото © Shutterstock

Практически закончившийся рулон обоев, краска на донышке банки с засохшей внутри кистью или пачка клея, который нужно разводить в воде, — вы правда планируете когда-то этим воспользоваться? Наверное, если да, уже давно пустили бы в ход. Потому не напоминайте себе лишний раз о каких-то невыполненных обещаниях и просто избавьтесь от мусора.

7. Корпоративные футболки

А точно ли остались хорошие воспоминания с предыдущего места работы? Если нет, то в чём смысл хранить ненужную вещь? Вы прекрасно понимаете, что никогда не наденете конкретно эту футболку, так зачем она занимает место в вашем шкафу, постоянно раздражая, когда попадается на глаза? Выкиньте, и дело с концом.

8. Нижнее бельё не того размера

Уверены, что хотите каждый раз напоминать себе о том, как ваша фигура изменилась? Замечательно, если вы стремились к похудению — и чудо произошло, а что делать в противоположной ситуации? От всего старого, некрасивого, растянутого или банально не по размеру лучше избавиться. Такие вещи занимают место в шкафчиках, а пользы не приносят — наоборот, только плодят микробов.

9. Провода и неподходящие зарядки

Ненужные провода и зарядки только вносят хаос в пространство вокруг. Фото © Shutterstock