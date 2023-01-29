10 уморительных примеров нереальных коллабораций, и эти идеи нужно брать на заметку
На что только не способны наши умы! Наткнулись на сообщество в VK, в котором наши соотечественники придумывают нереальные коллаборации разных брендов. Собрали 10 примеров, которые вас рассмешат.
Supreme х "Красное и Белое"
GUCCI x "Красный Октябрь"
"Клинский" x CHANEL
"Напитки из Черноголовки" х Шрек
1C:Монополия
Monster Energy x "Домик в деревне"
Nike SB Dunk Low и "Вкусно – и точка" / "Мой бургер" / "Весело и вкусно" S/S 2022
Почта России х Off-White
Balenciaga x "Башкирская содовая компания"
Gucci x "Каждый день" SS'19
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