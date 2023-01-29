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29 января, 09:30

10 уморительных примеров нереальных коллабораций, и эти идеи нужно брать на заметку

На что только не способны наши умы! Наткнулись на сообщество в VK, в котором наши соотечественники придумывают нереальные коллаборации разных брендов. Собрали 10 примеров, которые вас рассмешат.

Supreme х "Красное и Белое"

Фото © VK / unreal_collaboration

Фото © VK / unreal_collaboration

GUCCI x "Красный Октябрь"

Фото © VK / unreal_collaboration

Фото © VK / unreal_collaboration

"Клинский" x CHANEL

Фото © VK / unreal_collaboration

Фото © VK / unreal_collaboration

"Напитки из Черноголовки" х Шрек

Фото © VK / unreal_collaboration

Фото © VK / unreal_collaboration

1C:Монополия

Фото © VK / unreal_collaboration

Фото © VK / unreal_collaboration

Monster Energy x "Домик в деревне"

Фото © VK / unreal_collaboration

Фото © VK / unreal_collaboration

Nike SB Dunk Low и "Вкусно – и точка" / "Мой бургер" / "Весело и вкусно" S/S 2022

Фото © VK / unreal_collaboration

Фото © VK / unreal_collaboration

Почта России х Off-White

Фото © VK / unreal_collaboration

Фото © VK / unreal_collaboration

Balenciaga x "Башкирская содовая компания"

Фото © VK / unreal_collaboration

Фото © VK / unreal_collaboration

Gucci x "Каждый день" SS'19

Фото © VK / unreal_collaboration

Фото © VK / unreal_collaboration

15 смешных записей наших детей, которые они оставили в дневничках, а сейчас поделились с миром

15 смешных записей наших детей, которые они оставили в дневничках, а сейчас поделились с миром

Обложка ©

VK / unreal_collaboration, unreal_collaboration

Сергей Трофимов

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