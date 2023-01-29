10 уморительных примеров нереальных коллабораций, и эти идеи нужно брать на заметку

На что только не способны наши умы! Наткнулись на сообщество в VK, в котором наши соотечественники придумывают нереальные коллаборации разных брендов. Собрали 10 примеров, которые вас рассмешат.