7 кулинарных советов, которые не только вам не помогут, но и навредят

"Миф о том, что нужно всегда промывать мясо перед приготовлением. Во-первых, этот процесс увеличивает вероятность того, что капли воды распространят сальмонеллу по вашей кухне. Во-вторых, всё, что нужно убить, например бактерии, погибает после термической обработки. Поэтому, пожалуйста, вместо полоскания мяса просто соблюдайте правила приготовления", — Chilly_Grimorie.

"Если отрезать попку у лука, не будешь плакать"... Работаю поваром уже больше 10 лет, и это ложь! Но каждый друг или родственник рано или поздно подходит ко мне, чтобы спросить: "А ты знал..?" <...> Хорошо наточенный нож — лучшее решение в этом вопросе, хотя я видел, как люди замачивают нарезанный лук в ледяной воде", — Durragon.

"Бытует мнение, будто оливковое масло — лучше подсолнечного в любом случае. И вот его так и используют везде, не разбираясь, подходит ли оно к способу приготовления или температуре", — number1auntie.

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"Некоторые считают, что, если добавить сырую картошку в пересоленное блюдо, это спасёт ситуацию. Да, картофель может забрать немного солёной воды, но это не какая-то чудесная губка, впитывающая соль", — feliciates.

"Сама идея того, что есть какой-то правильный способ что-то приготовить... Соответственно, существуют неправильные. Значит, так: если вам нравятся яблоки в пицце или ещё что-то в этом роде и вы наслаждаетесь едой, даже не думайте об этом", — classy-face258.

"Есть мнение, что альденте — это одна из степеней проварки макарон и что такими их и употребляют. Вы, конечно, можете есть пасту так, но, вообще, её отваривают до такого состояния, чтобы потом довести до полной готовности уже в соусе", — Aggressive_Bill_2687.

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