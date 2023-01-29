5 фишек из СССР, которые были в почёте у иностранцев Оглавление Экстремальная охота и путешествия Севастополь и развалины древних городов Тургеневские барышни Деликатесы, "линкольны", автобусы-кабриолеты Общение с театральными режиссёрами Советский Союз всегда нуждался в валюте для торговли с капстранами, поэтому с конца 1920-х годов старался заманить к себе иностранцев дизель-панком, охотой на белых мишек и другими хобби. 46310 46310 Охотник с добычей. Фото © ТАСС / Альберт Пушкарёв

Акционерное общество "Интурист" было основано в СССР во времена НЭПа. "Интурист" пережил и войну, и генсеков, и даже СССР. Эту фирму знали все. Помимо организации отдыха "Интурист" занимался пропагандой и формировал общественное мнение в пользу СССР. Особенно важной эта задача была признана во времена холодной войны. Почти 60% туристов из Западной Европы, США и Японии прослушивали лекции о Советском Союзе.

Экстремальная охота и путешествия

Для иностранцев СССР всегда оставался территорией лесов и гор. Первая экстремальная экспедиция с интуристами состоялась уже в 1931 году. В Арктику на ледоколе "Малыгин", на котором были оборудованы люксовые каюты, поехало не менее 15 иностранцев. Чтобы свести неудобства иностранцев к минимуму, почту на него из Европы доставляли дирижаблем "Граф Цеппелин". Всё происходило в духе дизель-панка: ледокол и дирижабль встретились на ледовом поле. На дирижабле на ледокол прибыла миллионерша "миссис Бойз". Дама была озабочена поисками погибшего в 1928 году Амундсена.

Тур предполагал охоту на белых медведей. Известно, что один из туристов, немецкий публицист Фридрих Зибург, во время охоты во льдах ранил зверя, а американец Дрессер добил его. Зибург позже писал в мемуарах, что ему надоели русские, которые гордились, что красный флаг развевается от Арктики до Азии. Он называл Русский Север Красной Арктикой и раздражался из-за патриотизма советской молодёжи. Тем не менее туристы остались довольны, они убили 11 медведей, 6 оленей и посмотрели на полярные советские станции. Позже станет ясно, что некоторые из гостей были шпионами и отснятый фотоматериал передали Генштабу Германии. Но тем не менее СССР продолжил предоставлять услуги туристам: их возили на Байкал, в горы Тянь-Шаня и Кавказа.

Севастополь и развалины древних городов

Севастополь. Август 1960-го. Фото © ТАСС / Б. Квитко

Самыми востребованными направлениями стали Крым и курорты Кавказа. В Крыму интуристы интересовались развалинами греческих полисов и местами сражений во время Крымской войны — их посещали американцы, французы и англичане. Часто туристы прибывали в Крым на круизных судах, но в Севастополь судам заходить было запрещено — и гостям приходилось покупать путёвки. "Интурист" позиционировал Крым как "Советскую Калифорнию" и "Красную Ниццу". Туристов возили в Гурзуф, к горе Ай-Петри и в колхозы — на дегустацию крымских вин.

В 1933 году были открыты представительства "Интуриста" в Ялте и Севастополе. Самыми востребованными стали маршруты Ленинград — Москва — Севастополь — Ялта — Одесса; Ленинград — Москва — Нижний Новгород — Сталинград — Владикавказ — Тифлис — Батум — Ялта — Севастополь — Одесса — Киев. Третий популярный маршрут пролегал через Кисловодск и заканчивался в Одессе.

Стоимость туров различалась в зависимости от класса путёвки. 12-дневная стоила от 55 до 180 долларов — то есть 1000–3000 долларов на современные деньги. Только 6% иностранцев путешествовали первым классом, 66% предпочитали путешествовать третьим.

В "Интуристе" были и особые гости, и неважно было, каким классом они путешествуют. Например, американке Тоби, которая возглавляла в Калифорнии Общество друзей СССР, был оказан приём по первому классу, хотя она и сэкономила на стоимости путёвки. А политиков и дипломатов всегда принимали по высшему разряду. Например, в 1933 году Ялту посетил ВИП-гость — премьер-министр Франции Эдуар Эррио, известный социалистическими взглядами. Для него и его свиты в гостинице "Ялта" освободили множество номеров и закатили шикарный банкет.

Перед войной Севастополь для интуристов закрыли. После войны поток отдыхающих из других стран в Крым возобновился. Интуристам показывали Никитский ботанический сад, "Артек", музеи Алупки, курорт "Донбасс" и винодельческие комплексы.

Тургеневские барышни

Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

Оказываясь в СССР, интуристы задавали гидам разные вопросы: "Где отдыхает Брежнев?", "Почему на улицах мало машин?", "Почему у вас нет ночных клубов?", "Почему никто не берёт чаевые?". Ответить на них правильно — вот что было важно.

Работа с иностранцами в СССР была престижной. Первую школу гидов открыли в 1931 году. Мало было иметь приятную внешность, интеллект и бегло говорить на иностранном языке. Нужно было иметь крепкие нервы, ведь гиду приходилось разрешать конфликты как с иностранцами, так и с сотрудниками МВД, которые могли заявить интуристам, что "через 48 часов выкинем всех из города, и хоть трава не расти". Это во-первых.

Во-вторых, гид должен был быть идеологически подкован, правильно отвечать на вопросы туристов и суметь заронить в них хотя бы толику сомнения по поводу капитализма. На вопрос: "Почему бы вам не приехать к нам в Италию?" — следовало отвечать, что "СССР большая страна и нужно время, чтобы узнать её получше, поэтому я могу не успеть съездить в Италию". А на каверзный вопрос о том, почему на выборах у вас только один кандидат, следовало отвечать, что в СССР однопартийная система и кандидат может быть только один.

В-третьих, гид при группе туристов был не только сопровождающим, но и экскурсоводом и имел солидный багаж знаний по искусству и архитектуре. В 1960-х годах в качестве гидов действительно набирали красивых девушек. Их обучали и выдавали им специальную синюю форму. Именно из-за этих политически подкованных красавиц среди иностранцев распространилось мнение о советских девушках как о скромных, красивых "тургеневских барышнях".

Французский певец Жильбер Беко так вдохновился встречей с девушкой-гидом, что написал шлягер "Натали", из которого вся Франция узнала о том, какие очаровательные гиды работают в "Интуристе".

Многие иностранцы ехали, чтобы закрутить роман с "Наташей", но мало кому это удавалось. Советские гиды были недоступны: их поведение и внешний вид находились под строгим контролем. Связь с иностранцем влекла за собой увольнение и "волчий билет". Разрезы на юбках зашивались, не допускались прозрачные кофточки и короткие юбки. Не позволялось принимать подарки от туристов. Если иностранцы просили дать домашний номер телефона или адрес, девушки давали адрес и телефон конторы "Интуриста" на проспекте Маркса.

После работы было запрещено видеться с иностранцами. Даже при случайной встрече на улице девушка должна была вежливо поздороваться и сказать, что у неё дела. Но запретный плод сладок, и советские девушки, конечно, манили иностранцев.

Деликатесы, "линкольны", автобусы-кабриолеты

Фото © ТАСС / Николай Беркетов

Политика "Интуриста" предполагала, что фирма не будет копировать западные сервисы, — никакой "услужливости" перед клиентом! Но первый опыт был плачевным: до 95% туристов оставались недовольными. В 1933 году на стол Сталину легла докладная представителя "Интуриста" в Нью-Йорке Григория Миламеда. Туристы были разочарованы гостиницами, в которых отсутствовали шторы и горячая вода, а персонал считал все жалобы проявлением буржуазности. Туристы жаловались и на душный, некомфортный транспорт.

Ситуация была быстро исправлена: "Интуристу" передали самые лучшие гостиницы в Москве и Ленинграде. А на окраинах империи начали строить гостиницы для иностранцев и провели модернизацию в существующих. Например, в ялтинскую гостиницу "Ленинград" вложили 700 тысяч рублей — каждый номер телефонизировали и провели все удобства. Гости могли без проблем пользоваться кафе, парикмахерской и рестораном, которые находились тут же.

Для комфорта туристов "Интурист" закупил легковые "линкольны" и люксовые экскурсионные автобусы с открытым кузовом. После войны на местных маршрутах на юге страны использовали экспериментальные открытые автобусы ПАЗ, а в позднем СССР туристов возили на суперлюксовых "Икарусах" на рессорах с кондиционерами Thermo King, которые эффективно охлаждали салон.

Конечно, интуристов заманивали и дешёвыми деликатесами: в каждой гостинице "Интуриста" обязательно был ресторан, где кормили по высшему разряду, и магазин, где можно было за валюту, но недорого приобрести чёрную или красную икру, балык, осетрину, тогда как на Западе за деликатесы отдавали сотни долларов.

Общение с театральными режиссёрами

Международный театральный фестиваль "Игры в Лефортово – 87". Фото © ТАСС / Геннадий Хамельянин

СССР был признанным лидером в театральных постановках, а уж в балете ему не было равных. Театральные фестивали, на которых приглашённые западные мэтры и театралы-любители могли напрямую пообщаться с известными театральными режиссёрами и актёрами, стали проводить с 1933 года.

Фестивали вызывали у иностранцев восхищение и шок. Именно тогда на Западе узнали о режиссёрах, у которых, к удивлению зарубежных гостей, были собственные театры! Приехавшие узнали о Станиславском, Таирове, Мейерхольде. Американский театровед Норрис Хоутон даже остался в Москве на полгода и написал книгу о золотом веке советского театра.

Позже на первое место вышел русский балет. Вскоре постановки Большого театра замелькали в голливудских шпионских фильмах, а гастроли советского балета били рекорды сборов в Лондоне и других западных столицах. В Москве на балет водили и ВИП-персон: Маргарет Тетчер, Мирей Матьё, Пьера Кардена — это создавало положительный имидж Стране Советов и повышало доходы от иностранцев.

Авторы Майя Новик