7 предметов советского интерьера, которые стоят сотни тысяч рублей Оглавление Шкатулки Люстры Письменные приборы Настенные украшения Плакаты Трюмо Предметы техники Если вы стали владельцем пыльной, забитой старьём бабушкиной квартиры, не спешите выбрасывать вещи, лучше пригласите оценщика. 143748 143748 Обложка © ТАСС / Александр Овчинников

В старой квартире или на полуразвалившейся старинной даче можно найти настоящие сокровища: чайные кружки стоимостью в миллион рублей, золотые именные часы, дорогие награды и даже тайники с заветным золотом. Но сегодня поговорим о предметах интерьера.

Шкатулки

Шкатулки и сундучки с городецкой росписью. Фото © ТАСС / Николай Мошков

Ценятся коллекционерами советские шкатулки из Палеха. Например, цена шкатулки мастера Вакурова 1936 года "Пограничный дозор" доходит до 100 тысяч рублей. За шкатулку "Бой у озера Хасан" 1939 года можно выручить до 250 тысяч. А за шкатулку 1956 года мастера Голикова, на которой изображён деревенский праздник, просят больше полумиллиона. Более поздние шкатулки СССР оцениваются не так дорого. Например, шкатулка 1971 года художника Шибаева стоит на аукционе 45 тысяч, а шкатулка Кузнецова 1967 года стоит 15–17 тысяч рублей.

Люстры

Фото © ТАСС / Сальников Ф.

Осветительные приборы времён СССР порой были весьма замысловаты. Как вам настольная лампа в виде промышленного аппарата селекторной связи? Или лампа-спутник? Лампа-ракета? Лампа – каменный цветок Данилы-мастера? Или диско-лампа, освещающая комнату бегущими разноцветными "зайчиками"? Кажется, раньше в каждой квартире были такие замысловатые предметы интерьера. А вот красивые люстры можно было найти только по блату.

До сих пор коллекционерами ценятся именно те люстры, которые были предметом вожделения во времена СССР. Например, чехословацкая люстра из богемского стекла, которая и в СССР стоила 350 рублей, сейчас оценивается в 25–35 тысяч. Около 100 тысяч просят за позднесоветский "хрусталь". Но ещё дороже ценится "сталинский ампир". Бронзовая люстра 1940-х годов будет стоить от 70 до 150 тысяч рублей — в зависимости от редкости и состояния. Конечно, дороже всего стоят те люстры, которые выглядят "ну точь-в-точь как на даче у Сталина!"

Особым спросом пользуются светильники, выпущенные в 1980-й, олимпийский год. За фарфоровую люстру в пять рожков замысловатого псевдорусского стиля, выпущенную московским заводом, просят от 80 тысяч рублей.

Обычная настольная лампа с советским дизайном может стоить 1,5–4,5 тысячи. А вот стоимость "зелёной лампы Ильича" — то есть лампы, подобной той, что стояла на столе в кабинете Ленина, составит уже от 10 до 30 тысяч. Между прочим, в СССР такие лампы в своих кабинетах любили устанавливать офицеры НКВД. Стол с зелёным сукном и зелёная лампа. Очевидно, это их успокаивало. А настольная лампа сталинских времён в стиле ампир, которую называют "морская", "корабельная" или "адмиральская", стоит на аукционах около 40 000.

Цена старинных советских бра зависит от производителя, редкости и дизайна. Некоторые из них не стоят почти ничего, а всё тот же сталинский ампир с агитационными звёздами может принести от 20 до 40 тысяч рублей. Даже новогодняя лампочка 1967 года может принести вам до 50 тысяч, если это агитационная лампочка с ёлкой и звёздами внутри. Такие лампочки выпускались очень малым тиражом во Львове после войны.

Письменные приборы

Письменные приборы были как-то особенно распространены в СССР. Возможно, потому что их часто дарили — на юбилей, на день рождения или в качестве награды за достижения. Даже у студентов на письменных столах частенько бывали письменные приборы. Правда, и тогда, как и сейчас, они были недорогими — от 350 рубликов до двух-трех тысяч. Старинные письменные приборы на натуральном камне со статуэтками принесут вам от пяти до 20 000.

Дороже ценятся предметы, которые имели отношение к историческим личностям. Например, сейчас на одном из аукционов продают письменный прибор генерал-лейтенанта Балтийского — участника Русско-финской войны. Прибор из бронзы и мрамора оценивают в 63 000. Дорого ценятся приборы, выпущенные в Российской империи до 1917 года. Их цена колеблется от 30 до 60 тысяч.

Ценятся коллекционерами и редкие советские ручки. Например, редкая шариковая ручка из серебра и золота с эмалью "модерн" стоит 35 тысяч рублей.

Настенные украшения

В позднем СССР стены квартир очень любили украшать различного рода чеканками. Стоили они недорого, и во многих квартирах висели изготовленные промышленным способом чеканки с изображением кораблей, гор и романтических девушек. К сожалению, цена их на аукционах невелика — от 500 до полутора тысяч рублей.

Большие суммы просят только за предметы, созданные мастерами в единичном экземпляре. Например, за авторскую чеканку размером метр на два, на которой изображён сказочный пушкинский корабль "Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет", просят больше 90 тысяч. Правда, покупателю придётся поверить продавцу на слово, что перед ним — раритет.

Советские панно тоже стоят недорого, потому что их выпускали в промышленных масштабах огромными тиражами. В СССР был настоящий культ искусства. Те, кто не мог позволить себе приобрести настоящие картины художников, довольствовались репродукциями. Любопытно, что на репродукциях были изображены картины как советских, так и иностранных художников. Их продавали в обычных книжных магазинах, и рядом могли висеть репродукции Нисского и Рокуэла Кента. Часто эти репродукции были вставлены в очень дорогие фигурные рамы, которые наверняка стоили в десятки раз дороже самих репродукций. Сейчас их продают по цене от двух до 10 тысяч.

Плакаты

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Настоящий клад для коллекционера — это советские плакаты. За оригинальный бумажный плакат 1937 года, рекламирующий духи "Сирень", смело можно просить 130 тысяч рублей. За аналогичный плакат с рекламой духов "Душистый горошек" — 120 тысяч. А за плакат, рекламирующий бисквит "Челюскин" 1939 года, на аукционах просят уже 160 000.

За 110–120 тысяч можно продать набор советских плакатов "Мы — пионеры" 1970-х годов. За 100 000 — плакат первенства мира по хоккею 1957 года.

Но настоящие деньги можно получить, если ваша бабушка была знакома с художниками, которые их рисовали, и один из них подарил ей эскиз. Например, эскиз Аписта к плакату "Все на транспорт" 1918 года сейчас стоит один миллион. А макет плаката 1934 года "Да здравствует Красная армия!" Клуциса оценивается в три миллиона.

Трюмо

Фото © ТАСС / Самсонов Л.

Если ваша бабушка приобрела себе трельяж или трюмо в последние десятилетия существования СССР, считайте, вам не повезло. Эти предметы мебели всё ещё живы во многих российских семьях, и больше 2000 рублей вам за них не дадут, и то придётся поискать покупателя. А вот если ваша бабушка любила мебель в стиле сталинского ампира, есть смысл постараться и продать такое трюмо за 10–12 тысяч рублей. Главными признаками этого стиля является низкий столик трюмо, один выдвижной ящик и громоздкий карниз наверху зеркала.

А вот если вашей бабушке трюмо досталось от прабабушки да ещё было завезено в СССР из стран Восточной Европы, например из Польши, то можно заработать от 20 до 40 тысяч.

Предметы техники

Фото © ТАСС/ Анатолий Седельников

За старинный телефон начала XX века, произведённый в Германии, можно выручить до 10 тысяч рублей. Причём это будет обычный чёрный дисковый телефон без всяких дизайнерских наворотов. До 50 000 можно получить за телефонный аппарат 1939 года, выпущенный Ленинградским телефонно-телеграфным заводом. До 15 тысяч стоит фотоаппарат "Москва-2" 1949 года. За военный бинокль 1941 года просят чуть больше 12 000 рублей. А старый приёмник 1938 года "СВД-9" у вас охотно купят коллекционеры за 70–80 тысяч рублей.

Если ваш дедушка был водолазом, то за его водолазный шлем можно получить от 50 до 120 тысяч рублей. А если бабушка увлекалась шитьём и у неё сохранилась швейная машинка "Зингер", то в зависимости от состояния и года выпуска вы разбогатеете на сумму от 55 до 150 тысяч. А за старинный деревянный тонометр с вертикальной шкалой на аукционах просят до 100 тысяч рублей.

Вы расстроены, что всего этого не оказалось в квартире? Не расстраивайтесь. Недорогая советская мелочовка при продаже быстрее находит своего покупателя, чем дорогие и крупногабаритные вещи.

Авторы Майя Новик