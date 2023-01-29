Урожай христопродавцев: 6 известных артистов, которые из-за СВО покинули Россию и всё потеряли Новогодние праздники прошли, а певцы и артисты всё ещё не отошли от тоски по гонорарам на российских корпоративах, которые они потеряли, уехав из страны. Поэтому вновь полились потоки желчи. 28 января, 23:40 Фото © ТАСС / Михаил Терещенко / Сергей Фадеичев / Татьяна Дорогутина / Олег Бухарев / Александр Рюмин / Вадим Тараканов

Больше не Little Big

Илья Прусикин. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Солисту музыкальной группы Little Big Илье Прусикину*, похоже, всё ещё не дают покоя россияне. Он решил привлечь к себе внимание на православное Рождество и выложил видео, где катается на кресте. Уехав после начала СВО в Штаты, группа распалась, лишившись домов и баснословных гонораров, фанатов, и была вынуждена даже отказаться от гастролей. То есть её никто не слушает в США. Но теперь горе-артистов гложет ненависть к Родине, Прусикин* понимает, что попал в ловушку собственных амбиций. Минюст внёс Прусикина* в реестр иноагентов.

Солист Little Big Прусикин* решил привлечь к себе внимание на православное Рождество и выложил видео, где катается на кресте. Видео © t.me/svodkIZfronta

— Он уже себя наказал. Скоро прилетит. Не от большого ума, дурдом на выгуле. Просто бесится от того, что никому не нужен. Да тьфу на него. У него заканчивается бабло, а по-другому он зарабатывать не умеет! — комментируют россияне под роликом в соцсетях.

Артур Смольянинов

Артур Смольянинов. Фото © ТАСС / "Спорт-Экспресс" / Татьяна Дорогутина

Некогда звезда фильма "9 рота" Артур Смольянинов, поддержавший Украину, дал интервью латвийскому СМИ, моментально перечеркнувшее карьеру в России. Он договорился до того, что допустил превращение России в радиоактивный пепел. Сбежавший из России артист даже заявил о готовности участвовать в боевых действиях на стороне украинцев. От скандального ролика его попыталась спасти мамочка, объяснив в комментариях российским изданиям, что слова якобы вырваны из контекста, но медийная машина общественного мнения, похоже, унесла сына в пропасть забвения.

Ролик беседы российского актёра вызвала столь бурную реакцию, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Спустя короткое время актёр удостоился официального статуса иноагента. "Взяв на себя роль совести нации, они стали её зловонным говном", — перефразирует в своём паблике цитату Ленина Игорь Мальцев. А рупор штатовской повестки — CNN — назвал Смольянинова Рэмбо, который, как известно, был ветераном вьетнамской войны и проливал свою кровь во имя интересов США.

Актёр Артур Смольянинов уехал из страны и выписался из русских. Видео © t.me/svtvnews

Что заставляет их открывать рот, ведь будущее с подобной риторикой уже определено: забвение и нищета? Глупость? Наркотики?

Известно, что младший брат актёра, Емельян Николаев, известный как Ян Лютик, придерживается радикальных националистических взглядов и отбывает срок в тюрьме.

Сам актёр с 2017 года находится в базе "Миротворца", где указано, что артиста включили туда за якобы "сознательное нарушение государственной границы Украины". Дело в том, что Смольянинов принимал участие в съёмках российского сериала "Крым". Что заставляет иммигрировавших актёров и артистов хейтить Россию и её граждан, понятно: пиар. Но даже такой чёрный пиар не вернёт былой популярности, а в последнее время становится ещё и уголовно наказуем.

Лидер группы "Каста"

Михаил Епифанов. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Скрывшийся в Лиссабоне Михаил Епифанов из группы "Каста" жалуется блогеру Варламову на запрет концертов в России. Рэпер зарабатывал по три миллиона рублей за выступление, а потом парой слов испортил собственную жизнь, сбежав от наказания в Европе. Епифанов жалуется: "Мне запретили выступать, все площадки для меня закрыты". Нужно выбирать: либо солнечный воздух Европы и дырявый карман, либо Родина и её интересы. Кому нужен русский рэп в Португалии, Миша?

Дмитрий Назаров

Дмитрий Назаров. Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Театральный актёр 65-летний Назаров лишился работы из-за своих антипатриотичных песен и стихов, в которых критиковал СВО. Вместе с Назаровым в театре, которым руководит Константин Хабенский, потеряла место и его жена-актриса.

После увольнения из МХТ имени Чехова актёр лишился роли и в фильме по роману Ильфа и Петрова "12 стульев". Он должен был исполнять роль Кисы Воробьянинова. "Проект сейчас на паузе, встал вопрос с заменой артиста. Дмитрий Назаров в фильме не останется — никто не хочет рисковать. Я не хочу упираться в какое-то личностное отношение, но я патриот своей страны и, конечно, от всего случившегося не в восторге", — прокомментировал режиссёр фильма Пётр Зеленов, добавив, что против участия в фильме Назарова также выступили инвесторы.

Борис Гребенщиков

Борис Гребенщиков. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Борис Гребенщиков назвал всех россиян фашистами и признался израильскому Девятому каналу, что собрал для ВСУ 12 млн евро в Берлине. Экс-скрипач "Аквариума" Андрей Решетин написал артисту открытое письмо, где призвал своего друга понять, что украинские солдаты не хотят мира, а добиваются уничтожения русского народа.

Борис Гребенщиков назвал всех русских фашистами и признался, что собрал для ВСУ 12 млн евро в Берлине. Видео © t.me/Mikle1On

"Человек, который ещё недавно собирал тысячи россиян на своих концертах, теперь собирает немного другую аудиторию в немного других местах. А собранные деньги на его концертах идут на убийство тех, кто ещё вчера ходил на его выступления в России", — пишет в телеграм-канале Филипп Масловский. "Как такой скупой человек кому-то вообще отправляет… Кто в это верит?" — комментируют скандал в Сети пользователи.

Семён Слепаков

Семён Слепаков. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Против комика Семёна Слепакова могут возбудить уголовное дело о дискредитации ВС РФ. Ранее Слепаков выложил ироничную песню об участниках СВО и тех, кто уехал из страны. Сам он покинул РФ в сентябре 2022 года. Песня имитирует колыбельную, которую мать поёт своему трёхлетнему сыну, рассказывая мальчику про его братьев, один из которых погиб во время участия в специальной военной операции на Украине. Если певцы с мировым именем вроде Стинга в конце 80-х пели о том, что в Советах живут такие же, как на Западе, люди, которые не хотят войны для своих детей, то Семён пошёл от обратного, фактически обвинив мать, которую военные действия лишили сына, в том, что он защищал свою Родину.

Оттого ли, что кавээнщику Слепакову пришлось долго петь на корпоративах и днях рождения перед ворами, украинскими олигархами и другими беспредельщиками за гонорары в 10 тысяч долларов, проблему выбора отцов и детей Семён Слепаков сводит к банальной ненависти отсталых людей, питающих чувства к защите своей земли? Как верно подметили россияне в Сети, "почему Сёма не споёт аналогичную песню израильской или палестинской матери?"

* Признаны иностранными агентами.

Авторы Мари Медведева