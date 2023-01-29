10 усатых фото, которые только подтверждают стереотипы о дерзких кошках
Есть несправедливый стереотип о том, что все кошки якобы очень наглые... или всё-таки справедливый? Решать вам. А в подборке ниже — 10 фотоаргументов.
"Полное кошачье затмение", — uhpav.
Фото © Reddit / uhpav
"Недовольный такой", — jix333.
"Я угощусь..." — jix333.
"Потратила 20 минут на поиски моей кошки. Нашла вот тут", — _Gree.
Фото © Reddit / _Gree
"Мой котёнок впервые увидел соседскую кошку", — 5CZ.
Фото © Reddit / 5CZ
"Ты только не волнуйся, но у нас дома ещё один кот", — flawlessnewt.
Фото © Reddit / flawlessnewt
"Внутри каждого котика бьётся сердце настоящего льва!" — Heyprajwal.
Фото © Reddit / Heyprajwal
"Вот с чем мне приходится иметь дело, когда играю", — pinkybandit89.
Фото © Reddit / pinkybandit89
"Моя кошка Долли. Да, выглядит очень умной", — HuxleyPig.
Фото © Reddit / HuxleyPig
"Лучшая фотография моего кота, которую я делала", — doveguy.
Фото © Reddit / doveguy
Reddit / Heyprajwal, HuxleyPig