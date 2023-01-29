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29 января, 08:30

10 усатых фото, которые только подтверждают стереотипы о дерзких кошках

Есть несправедливый стереотип о том, что все кошки якобы очень наглые... или всё-таки справедливый? Решать вам. А в подборке ниже — 10 фотоаргументов.

"Полное кошачье затмение", — uhpav.

Фото © Reddit / uhpav

Фото © Reddit / uhpav

"Недовольный такой", — jix333.

Фото © Reddit / jix333

Фото © Reddit / jix333

"Я угощусь..." jix333.

Фото © Reddit / jix333

Фото © Reddit / jix333

"Потратила 20 минут на поиски моей кошки. Нашла вот тут", — _Gree.

Фото © Reddit / _Gree

Фото © Reddit / _Gree

"Мой котёнок впервые увидел соседскую кошку", — 5CZ.

Фото © Reddit / 5CZ

Фото © Reddit / 5CZ

"Ты только не волнуйся, но у нас дома ещё один кот", — flawlessnewt.

Фото © Reddit / flawlessnewt

Фото © Reddit / flawlessnewt

"Внутри каждого котика бьётся сердце настоящего льва!" Heyprajwal.

Фото © Reddit / Heyprajwal

Фото © Reddit / Heyprajwal

"Вот с чем мне приходится иметь дело, когда играю", — pinkybandit89.

Фото © Reddit / pinkybandit89

Фото © Reddit / pinkybandit89

"Моя кошка Долли. Да, выглядит очень умной", — HuxleyPig.

Фото © Reddit / HuxleyPig

Фото © Reddit / HuxleyPig

"Лучшая фотография моего кота, которую я делала", — doveguy.

Фото © Reddit / doveguy

Фото © Reddit / doveguy

10 мохнатых и пернатых семеек, которые пришли просить помощи у людей, и никто не посмел отказать

10 мохнатых и пернатых семеек, которые пришли просить помощи у людей, и никто не посмел отказать

Обложка ©

Reddit / Heyprajwal, HuxleyPig

Сергей Трофимов

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