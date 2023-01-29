6 невероятно ядовитых комнатных растений, которые лучше выкинуть из дома, если жизнь дорога

Природа удивительна — придумала и создала одновременно прекрасные и опасные растения, да ещё в таком разнообразии. Преимущественно из-за привлекательного внешнего вида некоторые из них соседствуют бок о бок с людьми. Но оправдывает ли уютная атмосфера в комнате риск сильного отравления и даже летального исхода? Порой дикие растения должны оставаться в естественной для себя среде, а не стоять на подоконниках у вас дома. С какими из них стоит быть крайне аккуратными, а лучше вообще не держать рядом из-за яда в составе?

Мимоза стыдливая

Мимоза стыдливая настолько ядовита, что отравляет воздух вокруг себя — интоксикация опасна для человека. Фото © Shutterstock

На вид необычное и якобы безопасное растение. Привлекает внимание формой и оттенками цветков, видом листьев. Некоторые люди, любящие всё экстремальное, могут даже захотеть приобрести мимозу стыдливую домой. Но делать этого категорически не стоит. Помимо того, что она содержит токсины, способные вызвать тошноту, слабость и даже выпадение волос, цветок отравляет воздух вокруг себя. И если на открытом пространстве это не так заметно, в закрытом помещении интоксикация от мимозы наступит гораздо быстрее.

Азалия Симса

Если вы увлекаетесь садоводством, наслышаны о прекрасной азалии. Это растение любят за симпатичный внешний вид и большое количество бутонов при цветении. А сочные, глянцевые зелёные листья добавляют свежести. Но не все сорта безопасны — индийская азалия Симса крайне ядовита для человека. В листьях и стеблях содержится токсичный сок, способный вызвать не только сильнейшую аллергическую реакцию, но и рвоту, колики, судороги и даже задержку дыхания, если попадёт внутрь.

Диффенбахия

Опасная диффенбахия не только очищает воздух вокруг, но и может сильно навредить человеку. Фото © Shutterstock

Это декоративно-лиственное растение может показаться супернаходкой, ведь отлично очищает воздух вокруг. Да и выглядит при этом очень симпатично: диффенбахия способна разрастись до потолка и разбавить обстановку в комнате своими полуметровыми листьями. Вот только вреда от неё столько же или даже больше, чем пользы, — цветок достаточно ядовит. Если не соблюдать меры предосторожности и допустить попадание сока на слизистую глаза, можно ослепнуть, на кожу — вызвать повреждение тканей, а внутрь — нарушить работоспособность органов.

Трихоцереус

Цветок кактуса трихоцереуса содержит в себе алкалоид мескалин — один из сильнейших галлюциногенов. Фото © Shutterstock

Это кактус, который приманивает к себе эстетов и любителей всего необычного, но красивого. Почему? Из-за больших белых цветков, появляющихся на растении в определённое время. Стоит ли его нахождение рядом с вами риска нарушения работы нервной системы и потери чувствительности на участках кожи, куда попал сок кактуса? К тому же сам бутон содержит алкалоид мескалин — один из сильнейших галлюциногенов.

Олеандр

Красивое и завораживающее растение семейства кутровых, которое в дикой природе может вырастать до четырёх метров в высоту. Цветёт бутонами розовых и белых оттенков, потому всегда остаётся в центре внимания. Вот только именно олеандр используют в производстве крысиного яда. Он по-настоящему опасен для человека, потому как содержится во всех частях — листьях, стеблях, бутонах, корнях — яд. Аромат при цветении способен вызвать слабость, тошноту и головокружение, а попадание млечного сока внутрь организма провоцирует слепоту.

Эпипремнум

Дикие лианы в большинстве своём ядовиты: прикасаться к ним нельзя, если не хотите сильнейшего химического ожога. Эпипремнум не исключение. Фото © Shutterstock