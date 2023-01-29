21 мотивирующая фраза на все случаи жизни, которая действительно работает

Можно бесконечное количество раз говорить про аффирмацию и то, насколько сила самоубеждения работает. Но есть и другой вид полезных фраз — мотивирующих. В этих, казалось бы, простых предложениях собрано столько смысла, что невольно проникаешься идеей, что всё сможешь.

Сложнее всего начать действовать, всё остальное зависит только от упорства.

Из трудностей вырастают чудеса.

Окружите себя людьми, которые будут поднимать вас только выше.

Невозможно что-либо изменить, если ты остаёшься таким, как все.

Мечты действительно осуществляются. Но только у тех, кто решается за ними последовать.

Когда я освобождаюсь от того, кто я есть, я становлюсь тем, кем я могу быть.

Вы не потерпели неудачу. Вы просто нашли ещё один способ, который не подходит.

Воодушевляющие фразы способны изменить весь мир человека

Людям порой важно напомнить самим себе, что не всё так плохо. Для этого и нужны мотивационные фразы. Фото © Freepik

Воодушевляющие фразы способны изменить весь мир человека, подарить ему надежду на лучшее. Как говорится, нет ничего невозможного. Как и не существует проблем, у которых не нашлось бы решения. Просто в особо тёмные времена люди слишком сильно зацикливаются на негативе, забывая обо всём хорошем, чтобы было и есть.

Начинать всегда стоит с того, что сеет сомнения.

Я верю, и поэтому всё возможно.

Вставай утром с решимостью, чтобы ночью лечь спать с удовлетворением.

Действуйте молча и позвольте успеху говорить за вас.

Успех — это способность идти от поражения к поражению, не теряя оптимизма.

Уделяйте время тому, что делает вашу душу счастливой.

Стремитесь стать лучше себя самого, а не кого-то ещё.

Почувствуйте уверенность в себе и собственных силах

Только вам решать, когда и как достичь желаемого, найдите вдохновение к первому шагу в мотивирующих фразах. Фото © Freepik

Чтобы не потеряться в пучине отчаяния, во времена паники, тревоги или сомнений, повторяйте эти простые фразы. Почувствуйте уверенность в себе и собственных силах. Помните, что всё — абсолютно всё — в ваших руках. И только вам решать, когда и как достичь желаемого. Удачи на пути к мечте!

Вы никогда не пересечёте океан, если не наберётесь мужества потерять берег из виду.

Независимо от того, где вы находитесь на своём пути, это именно то место, где нужно быть. Следующая дорога всегда впереди.

Если люди в тебе сомневаются, это их проблемы. Главное, чтобы ты сам в себе не сомневался.

Нет ничего более важного, чем этот момент.

Самое важное время в мире — это время, которое вы выделяете для себя.

Маленькие действия приводят к большим результатам.

Мечты не работают, пока не работаете вы.