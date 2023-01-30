6 рабочих лайфхаков, как забыть человека, который тебя не любит

Первая ошибка большинства тех, кто проходит через расставание, — надежда всё вернуть. С самого начала стоит понять: если вас бросили, значит, человек уже всё решил и вряд ли получится его переубедить. Да и стоит ли? Есть огромное множество причин, по которым партнёр мог захотеть прекратить отношения. На этом точка. Грустно, больно, но назад пути нет. Однако многие продолжают ещё долгое время цепляться за прошлую любовь, мечтая повернуть время вспять. Делать этого не стоит. Собрали советы, которые помогут вам забыть человека и успокоить разбитое сердце.

Честно взгляните на ситуацию

Первым шагом, чтобы забыть человека, станет честное принятие ситуации. Это сложный и болезненный, но необходимый этап. Фото © Shutterstock

Да, это будет не самый лёгкий разговор наедине с собой, но вы обязаны его провести. Не сдерживайте себя, признайте открыто, что испытываете грусть, злость, страх, отчаяние, боль и все другие чувства, накопившиеся внутри. Примите тот факт, что расставание уже случилось и перезагрузиться с последнего сохранения, словно в видеоигре, не получится. Выбор был сделан осознанно. Можете встать у зеркала, можете рыдать в подушку, но не молчите. Разговаривайте с собой вслух. Первые слова дадутся с трудом, зато потом вам обязательно станет легче.

Сравните расставание с получением травмы

Иными словами, думайте о ситуации, словно о полученной травме, например переломе ноги. Потребуются время, уход и покой, прежде чем кости срастутся и перестанут болеть. Подобные метаморфозы будут происходить и с вашей душой. Постарайтесь в этот непростой период больше баловать и радовать себя, но не действуйте по принципу "из огня да в полымя". Позвольте себе грустить, печалиться, но с каждым днём всё же немного отпускайте тревожные мысли, находите вокруг то, что радует и успокаивает. Близких и друзей можно попросить о помощи и поддержке.

Отрефлексируйте отношения

Очень часто при расставании человек, которого бросили, путается. В голове неосознанно начинают роиться сотни мыслей о несбывшихся планах и обещаниях. И они перекрывают действительность, то есть поступки партнёра. Помочь прийти в себя и осознать реальность поможет простой лист бумаги, разделённый на две половины. В одной колонке выразите негодование: прямо пишите, чего вы не смогли обрести за всё время в этих отношениях. Во второй — вспомните всё хорошее, что у вас было в паре. И вполне может получиться, что негатива гораздо больше, чем положительных моментов. Стоит ли тогда так страдать по человеку, который от вас ушёл?

Ограничьте общение с бывшим партнёром

Также важно заблокировать бывшего партнёра и ограничить к себе доступ. Только так получится забыть человека, которого любили. Фото © Shutterstock

Ещё одним крайне важным после расставания шагом к тому, чтобы забыть человека, станет его блокировка в социальных сетях и мессенджерах. Не забудьте добавить в чёрный список и номер телефона с адресом электронной почты. Чтобы не питать ложных надежд и не мечтать о том, что бывший позвонит или напишет. Повторяем, выбор уже сделан. Если бы "эксу" было важно остаться в отношениях, он бы боролся, шёл на диалог с вами.

Попробуйте перевернуть ситуацию и увидеть хорошее

Думайте в позитивном ключе, вспоминая все негативные моменты. Например, раньше вам приходилось целый день ждать весточку от любимого, пока тот на работе, волнуясь, расстраиваясь, не видя новых уведомлений. Теперь не нужно тратить нервы в пустом ожидании. Верим, поначалу такая техника может показаться сомнительной. Но как только вы сместите фокус с боли на реальность, увидите ситуацию под другим углом. И тогда вам полегчает.

Живите дальше и принимайте каждый новый день с благодарностью