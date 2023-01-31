5 фильмов, которые нужно посмотреть, чтобы прочувствовать, что такое настоящий стиль

"Забавная мордашка", 1957 год

Кадр из фильма © "Забавная мордашка", режиссёр Стэнли Донен, сценарист Леонард Герш / kinopoisk.ru

"Забавная мордашка" — это яркий фильм, который показывает мир моды с другого ракурса. В центре сюжета героиня Одри Хепбёрн — продавщица в книжном магазине, которая по иронии судьбы оказалась на обложке модного журнала и стала иконой стиля... В фильме великолепно передана атмосфера Парижа 50-х годов, мода того времени. Не обошлось и без искромётного юмора, который делает картину интересной даже для тех, кто далёк от помешательства на трендах и классического кинематографа.

"Долина кукол", 1967 год

Кадр из фильма © "Долина кукол", режиссёр Марк Робсон, сценаристы Хелен Дьютч, Дороти Кингсли, Жаклин Сьюзанн / kinopoisk.ru

"Долина кукол" рассказывает историю трёх женщин, которые пытаются достичь успеха в Голливуде. Фильм — наглядный пример того, как индустрия шоу-бизнеса может повлиять на жизнь человека и даже её разрушить. Шикарный актёрский состав, эстетика Нью-Йорка середины 60-х — всё, что нужно, чтобы прочувствовать, что такое настоящий стиль.

"Высокая мода", 1994 год

Кадр из фильма © "Высокая мода", режиссёр Роберт Олтмен, сценаристы Роберт Олтмен, Барбара Шулгассер / kinopoisk.ru

Париж, Неделя моды. За пару часов режиссёр успевает рассказать истории нескольких человек, которые приехали в столицу Франции — каждый со своими целями. Картина может показаться набором не связанных между собой событий, но ведь это и есть концентрат мира моды. Отличный выбор для тех, кто интересуется модой и хочет взглянуть на неё с необычной стороны.

Дьявол носит Prada, 2006 год

Кадр из фильма © "Дьявол носит Prada", режиссёр Дэвид Фрэнкел, сценаристы Алин Брош Маккенна, Лорен Вайсбергер / kinopoisk.ru

Об этом фильме знают все. Пора пересмотреть, но на этот раз — осознанно. Картину не назвать классикой, но со своими задачами она справляется. Стиля и моды там за глаза. Кроме того, будет интересно всем, кто когда-либо задумывался о том, каково это — работать в фэшен-индустрии, ведь сценарий не выдумка, а переработанная история Лорен Вайсбергер, которая и поделилась с миром опытом работы в нью‑йоркском Vogue.

"Призрачная нить", 2017 год

Кадр из фильма © "Призрачная нить", режиссёр и сценарист Пол Томас Андерсон / kinopoisk.ru