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31 января, 07:50

5 фильмов, которые нужно посмотреть, чтобы прочувствовать, что такое настоящий стиль

Стилю невозможно научиться: нельзя просто прочитать пару учебников — и начать красиво одеваться. Нужен другой подход — насмотренность. Поэтому собрали 5 фильмов, после которых вы прочувствуете стиль.

"Забавная мордашка", 1957 год

Кадр из фильма © "Забавная мордашка", режиссёр Стэнли Донен, сценарист Леонард Герш / kinopoisk.ru

Кадр из фильма © "Забавная мордашка", режиссёр Стэнли Донен, сценарист Леонард Герш / kinopoisk.ru

"Забавная мордашка" — это яркий фильм, который показывает мир моды с другого ракурса. В центре сюжета героиня Одри Хепбёрн — продавщица в книжном магазине, которая по иронии судьбы оказалась на обложке модного журнала и стала иконой стиля... В фильме великолепно передана атмосфера Парижа 50-х годов, мода того времени. Не обошлось и без искромётного юмора, который делает картину интересной даже для тех, кто далёк от помешательства на трендах и классического кинематографа.

"Долина кукол", 1967 год

Кадр из фильма © "Долина кукол", режиссёр Марк Робсон, сценаристы Хелен Дьютч, Дороти Кингсли, Жаклин Сьюзанн / kinopoisk.ru

Кадр из фильма © "Долина кукол", режиссёр Марк Робсон, сценаристы Хелен Дьютч, Дороти Кингсли, Жаклин Сьюзанн / kinopoisk.ru

"Долина кукол" рассказывает историю трёх женщин, которые пытаются достичь успеха в Голливуде. Фильм — наглядный пример того, как индустрия шоу-бизнеса может повлиять на жизнь человека и даже её разрушить. Шикарный актёрский состав, эстетика Нью-Йорка середины 60-х — всё, что нужно, чтобы прочувствовать, что такое настоящий стиль.

"Высокая мода", 1994 год

Кадр из фильма © "Высокая мода", режиссёр Роберт Олтмен, сценаристы Роберт Олтмен, Барбара Шулгассер / kinopoisk.ru

Кадр из фильма © "Высокая мода", режиссёр Роберт Олтмен, сценаристы Роберт Олтмен, Барбара Шулгассер / kinopoisk.ru

Париж, Неделя моды. За пару часов режиссёр успевает рассказать истории нескольких человек, которые приехали в столицу Франции — каждый со своими целями. Картина может показаться набором не связанных между собой событий, но ведь это и есть концентрат мира моды. Отличный выбор для тех, кто интересуется модой и хочет взглянуть на неё с необычной стороны.

Дьявол носит Prada, 2006 год

Кадр из фильма © "Дьявол носит Prada", режиссёр Дэвид Фрэнкел, сценаристы Алин Брош Маккенна, Лорен Вайсбергер / kinopoisk.ru

Кадр из фильма © "Дьявол носит Prada", режиссёр Дэвид Фрэнкел, сценаристы Алин Брош Маккенна, Лорен Вайсбергер / kinopoisk.ru

Об этом фильме знают все. Пора пересмотреть, но на этот раз — осознанно. Картину не назвать классикой, но со своими задачами она справляется. Стиля и моды там за глаза. Кроме того, будет интересно всем, кто когда-либо задумывался о том, каково это — работать в фэшен-индустрии, ведь сценарий не выдумка, а переработанная история Лорен Вайсбергер, которая и поделилась с миром опытом работы в нью‑йоркском Vogue.

"Призрачная нить", 2017 год

Кадр из фильма © "Призрачная нить", режиссёр и сценарист Пол Томас Андерсон / kinopoisk.ru

Кадр из фильма © "Призрачная нить", режиссёр и сценарист Пол Томас Андерсон / kinopoisk.ru

Сюжет крутится вокруг истории лондонского дизайнера Рейнольдса Вудкока. Кутюрье построил карьеру на нарядах для высшего света, пока его сестра Сирил помогала вести дела модного дома. Но официантка Альма, в которую влюбляется модельер, переворачивает жизнь всей семьи.

Картина степенная, каждый кадр наполнен эстетикой, а мода... Фильм выиграл "Оскар" в номинации "Лучшие костюмы", и его точно нужно увидеть.

10 фотографий подруг, которые доказывают, что лишний вес никак не мешает одеваться стильно

10 фотографий подруг, которые доказывают, что лишний вес никак не мешает одеваться стильно

Обложка ©

"Забавная мордашка", режиссёр Стэнли Донен, сценарист Леонард Герш / kinopoisk.ru

Сергей Трофимов

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