Впереди — жертвоприношение: Ведьма предрекла страдания сменившей имя Бритни Спирс

Американская певица Бритни Спирс удивляет поклонников не новыми синглами, а отношением к жизни — то выкладывает голые фото, то устраивает безумные танцы, а недавно вообще заявила, что сменила имя. Поп-звезда попросила называть её Красной Рекой (Red River). Зачем Спирс поменяла имя и фамилию и как это повлияет на её судьбу, объяснила ведьма Алёна Полынь.

По словам специалистки, жизни Спирс теперь задано абсолютно другое направление, поскольку имя влияет на нашу личность и те вибрации, которые мы посылаем во внешний мир.

Само по себе слово "река" несёт в себе энергию речи и пения. Оно не несёт в себе какого-то негатива и подходит в плане профессиональной деятельности Бритни Спирс Алёна Полынь Ведьма

Поскольку к "реке" Бритни добавила прилагательное "красный", могла навлечь на себя травмы и врачебные вмешательства. В русском языке "красный" привыкли интерпретировать как "красивый", но для английского такая расшифровка нехарактерна.

В сочетании со словом "река" её новое имя можно расшифровать как "кровь". В этом смысле американская певица может привлечь к себе какие-то ситуации, связанные с кровью. Например, донорство, операционные вмешательства или травмы Алёна Полынь Ведьма

Полынь предположила, что смена имени может быть и частью оккультного обряда, поскольку многие и западные, и наши звёзды исповедуют различные направления магии. По словам ведьмы, в оккультизме существуют периоды инициаций: человек переходит на новый уровень. Причём вероятно, что в случае со Спирс он будет связан с жертвоприношением, пишет "Вечерняя Москва".