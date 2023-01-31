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31 января, 14:31

Эксперт по этикету расшифровала символизм подаренного Лукашенко чучела льва

Педагог по этикету Николаева: Подарив Лукашенко чучело льва, ему пожелали не потерять свою власть

<p>Александру Лукашенко подарили в Зимбабве чучело льва. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/belta_telegramm/181221" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BELTA</a> </p>

Александру Лукашенко подарили в Зимбабве чучело льва. Обложка © Telegram / BELTA

Чучело любого животного, особенно если это охотничий трофей, — очень ценный подарок, не нарушающий дипломатический протокол. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучила педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева, комментируя визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Зимбабве, где ему презентовали чучело льва.

Подарок показался пользователям Сети необычным, а некоторые даже усомнились, что подарить лидеру другого государства тушу убитого животного, тем более царя зверей, — это дружественный жест. Но собеседница Лайфа поспешила развеять все сомнения: Лукашенко в Африке не только не пытались обидеть, но и оказали большую честь.

"Это мы с вами уже немножко толерантностью подпорчены, а вообще чучело любого животного, особенно если это охотничий трофей, очень ценный подарок. Лев в качестве чучела, если это хозяйские трофеи, — вполне себе замечательно, поскольку лев символизирует как раз силу, власть. Царь зверей, что тут говорить", рассуждает Николаева.

Собеседница Лайфа предположила, что таким подарком президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва пожелал белорусскому коллеге "быть таким же сильным и смелым", как лев, и "не терять своей власти".

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Напомним, что сам Лукашенко прибыл в Зимбабве тоже не с пустыми руками и подарил местному президенту белорусский трактор. В прошлом году такой же подарок от белорусского лидера получил на день рождения Владимир Путин.

Ольга Годуненко

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