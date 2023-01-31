Эксперт по этикету расшифровала символизм подаренного Лукашенко чучела льва

Чучело любого животного, особенно если это охотничий трофей, — очень ценный подарок, не нарушающий дипломатический протокол. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучила педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева, комментируя визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Зимбабве, где ему презентовали чучело льва.

Подарок показался пользователям Сети необычным, а некоторые даже усомнились, что подарить лидеру другого государства тушу убитого животного, тем более царя зверей, — это дружественный жест. Но собеседница Лайфа поспешила развеять все сомнения: Лукашенко в Африке не только не пытались обидеть, но и оказали большую честь.

"Это мы с вами уже немножко толерантностью подпорчены, а вообще чучело любого животного, особенно если это охотничий трофей, — очень ценный подарок. Лев в качестве чучела, если это хозяйские трофеи, — вполне себе замечательно, поскольку лев символизирует как раз силу, власть. Царь зверей, что тут говорить", — рассуждает Николаева.