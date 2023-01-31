Строители завершили надвижку четвёртого и последнего пролёта левой стороны автомобильной части Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своём телеграм-канале.

Строители завершили установку последнего пролёта левой части Крымского моста. Видео © Telegram / Марат Хуснуллин

"Справились на пять с половиной часов раньше, чем планировали. Это результат высокого профессионализма и опыта мостовиков. В начале февраля пролёт будет полностью опущен в своё проектное положение", — отметил Хуснуллин, добавив, что затем начнётся укладка асфальта, монтаж освещения и ограждений.

По словам вице-премьера, уже в марте ожидается открытие движения по обеим сторонам моста для автобусов и легковых автомобилей. На объекте в круглосуточном режиме работают 280 человек и 20 единиц техники.