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31 января, 14:22

Строители завершили установку последнего пролёта левой части Крымского моста

Строители завершили надвижку четвёртого и последнего пролёта левой стороны автомобильной части Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своём телеграм-канале.

Строители завершили установку последнего пролёта левой части Крымского моста. Видео © Telegram / Марат Хуснуллин

"Справились на пять с половиной часов раньше, чем планировали. Это результат высокого профессионализма и опыта мостовиков. В начале февраля пролёт будет полностью опущен в своё проектное положение", — отметил Хуснуллин, добавив, что затем начнётся укладка асфальта, монтаж освещения и ограждений.

По словам вице-премьера, уже в марте ожидается открытие движения по обеим сторонам моста для автобусов и легковых автомобилей. На объекте в круглосуточном режиме работают 280 человек и 20 единиц техники.

Хуснуллин сообщил об установке третьего пролёта левой части Крымского моста

Хуснуллин сообщил об установке третьего пролёта левой части Крымского моста

Ранее же Лайф рассказывал, что утром 31 января на Крымском мосту возобновили движение автомобилей и автобусов после проведения ремонтно-восстановительных работ.

Обложка ©

Telegram / Марат Хуснуллин

Артур Белкин

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