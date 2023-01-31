"Сушняк парня мучает": В Твери ветеринары откачали пса из алкогольной комы
В Твери ветеринары спасли собаку с диагнозом "алкогольная кома"
В Твери ветеринары комплекса "Барс" сумели спасти пса по кличке Ральф, который попал к ним полностью обездвиженный, а впоследствии у него выявили "алкогольную кому". Об этом сообщается на странице организации в VK.
Ветеринары спасли обездвиженную собаку, которая впала в "алкогольную кому". Видео © VK / Ветеринарный комплекс "БАРС" г. Тверь
Оказалось, причиной тяжкого состояния пса стало то, что он съел слишком большое количество забродивших яблок. В итоге ему потребовалась экстренная помощь. Судя по опубликованным кадрам, хвостатый друг испытывал на следующий день примерно те же чувства, что и человек после пятничного застолья. Позднее сотрудники комплекса в беседе с телеканалом "360" признались, что подобное происходит не в первый раз.
"С собакой всё хорошо. Она уже дома. Такие случаи достаточно редко, но бывают", — отметили представители комплекса "Барс".
Специалисты также призвали хозяев следить за тем, чтобы их любимые питомцы не употребляли забродившую пищу, ведь их организм не приспособлен к переработке алкоголя.
Ранее же Лайф рассказывал, как в Подмосковье местные жители обнаружили захмелевших снегирей, которые объелись забродивших ягод.