"Сушняк парня мучает": В Твери ветеринары откачали пса из алкогольной комы

В Твери ветеринары комплекса "Барс" сумели спасти пса по кличке Ральф, который попал к ним полностью обездвиженный, а впоследствии у него выявили "алкогольную кому". Об этом сообщается на странице организации в VK.

Ветеринары спасли обездвиженную собаку, которая впала в "алкогольную кому". Видео © VK / Ветеринарный комплекс "БАРС" г. Тверь

Оказалось, причиной тяжкого состояния пса стало то, что он съел слишком большое количество забродивших яблок. В итоге ему потребовалась экстренная помощь. Судя по опубликованным кадрам, хвостатый друг испытывал на следующий день примерно те же чувства, что и человек после пятничного застолья. Позднее сотрудники комплекса в беседе с телеканалом "360" признались, что подобное происходит не в первый раз.

"С собакой всё хорошо. Она уже дома. Такие случаи достаточно редко, но бывают", — отметили представители комплекса "Барс".

Специалисты также призвали хозяев следить за тем, чтобы их любимые питомцы не употребляли забродившую пищу, ведь их организм не приспособлен к переработке алкоголя.