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31 января, 14:02

Эксперт оценил прогноз МВФ о росте российской экономики

Экономист Капусткин: Рост экономики связан с ценами на энергоресурсы и импортозамещением

Несмотря на беспрецедентные санкции, российская экономика продолжает быть одной из самых сильных в мире, о чём свидетельствует новый прогноз МВФ на 2023 год. Экономист Вадим Капусткин в интервью газете "Петербургский дневник" рассказал, что рост экономики нашей страны связан сразу с несколькими причинами.

По словам специалиста, во-первых, российская сторона получила достаточно неплохие доходы от продажи энергоресурсов, цена на которые в 2022 году существенно поднялась. Во-вторых, импортозамещение также привело к росту экономики страны.

"Часть продукции, которую мы раньше ввозили, теперь производится внутри нашей страны, и это даёт достаточно хороший спрос на продукцию целого ряда отраслей российской экономики. Не каждое предприятие может быстро перестроиться, но некоторым это удалось", — добавил Капусткин.

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Ранее Лайф сообщал, что Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по экономическому развитию РФ. Ожидается, что внутренний валовой продукт (ВВП) нашей страны вырастет на 0,3% в текущем году и на 2,1% в 2024-м.

Обложка ©

Freepik / ededchechine

Наталья Исакова

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