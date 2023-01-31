Эксперт оценил прогноз МВФ о росте российской экономики

Несмотря на беспрецедентные санкции, российская экономика продолжает быть одной из самых сильных в мире, о чём свидетельствует новый прогноз МВФ на 2023 год. Экономист Вадим Капусткин в интервью газете "Петербургский дневник" рассказал, что рост экономики нашей страны связан сразу с несколькими причинами.

По словам специалиста, во-первых, российская сторона получила достаточно неплохие доходы от продажи энергоресурсов, цена на которые в 2022 году существенно поднялась. Во-вторых, импортозамещение также привело к росту экономики страны.

"Часть продукции, которую мы раньше ввозили, теперь производится внутри нашей страны, и это даёт достаточно хороший спрос на продукцию целого ряда отраслей российской экономики. Не каждое предприятие может быстро перестроиться, но некоторым это удалось", — добавил Капусткин.