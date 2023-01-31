МВД РФ подсчитало ущерб от преступлений, совершённых в 2022 году
МВД РФ: Ущерб от преступлений в 2022 году составил почти 750 миллиардов рублей
Министерство внутренних дел России подсчитало, сколько составил ущерб от преступлений, совершённых в стране за 2022 год. Данные публикует ТАСС.
Так, согласно материалам статистики ведомства, ущерб составил 748,3 миллиарда рублей. По данным МВД РФ, это на 10,3% меньше показателя, который был в 2021 году. Как оказалось, 62,1% ущерба приходится на преступления, совершённые в 2022-м в городах и посёлках городского типа. А ещё по сравнению с 2021 годом число противоправных действий экономической направленности сократилось на 5,3%. Тяжкие и особо тяжкие преступления составили 60,8%.
"Всего выявлено 111,4 тысячи преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 5,7%. Материальный ущерб от указанных преступлений составил 339,1 миллиарда рублей", — сообщили в МВД.
Ранее стало известно, что в 2022 году 40 человек оформили выход из гражданства России. В МВД пояснили, что соответствующее заявление может рассматриваться не более одного года либо не более трёх месяцев в упрощённом порядке.
ТАСС / Владимир Гердо