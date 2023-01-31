Прокурор просит заочно приговорить Невзорова к 9 годам колонии за фейки о ВС РФ

Прокурор попросил признать журналиста-иноагента Александра Невзорова* виновным в распространении фейков о российской армии и назначить ему девять лет лишения свободы заочно.

"Прошу признать Невзорова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — заявил прокурор Олег Лавров в ходе прений сторон в Басманном суде Москвы.