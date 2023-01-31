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31 января, 12:57

Прокурор просит заочно приговорить Невзорова к 9 годам колонии за фейки о ВС РФ

<p>Александр Невзоров. Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / Loloxl9</a></p>

Александр Невзоров. Фото © Wikipedia / Loloxl9

Прокурор попросил признать журналиста-иноагента Александра Невзорова* виновным в распространении фейков о российской армии и назначить ему девять лет лишения свободы заочно.

"Прошу признать Невзорова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима",  заявил прокурор Олег Лавров в ходе прений сторон в Басманном суде Москвы.

У журналиста Невзорова арестовали участок на берегу Финского залива

У журналиста Невзорова арестовали участок на берегу Финского залива

Напомним, в марте 2022 года СК завёл дело против Невзорова по статье о фейках о действиях ВС РФ. Правоохранителей заинтересовали публикации журналиста в соцсетях, где он обсуждал обстрел роддома в Мариуполе. Затем МВД объявило его в розыск, а Басманный суд Москвы заочно арестовал. В начале июня 2022 года стало известно, что журналист вместе с супругой подал заявку на получение гражданства Украины.

* Включён в реестр СМИ-иноагентов.

Александра Вишнякова

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