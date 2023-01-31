Прокурор просит заочно приговорить Невзорова к 9 годам колонии за фейки о ВС РФ
Александр Невзоров. Фото © Wikipedia / Loloxl9
Прокурор попросил признать журналиста-иноагента Александра Невзорова* виновным в распространении фейков о российской армии и назначить ему девять лет лишения свободы заочно.
"Прошу признать Невзорова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — заявил прокурор Олег Лавров в ходе прений сторон в Басманном суде Москвы.
Напомним, в марте 2022 года СК завёл дело против Невзорова по статье о фейках о действиях ВС РФ. Правоохранителей заинтересовали публикации журналиста в соцсетях, где он обсуждал обстрел роддома в Мариуполе. Затем МВД объявило его в розыск, а Басманный суд Москвы заочно арестовал. В начале июня 2022 года стало известно, что журналист вместе с супругой подал заявку на получение гражданства Украины.
* Включён в реестр СМИ-иноагентов.