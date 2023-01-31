Российские военные спасли в Атлантике француза, яхта которого потерпела крушение

Экипаж среднего танкера "Кама", входящего в состав боевых кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков", спас гражданина Франции в Атлантическом океане, яхта которого потерпела крушение. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"На яхту была высажена досмотровая группа, которая подняла на борт российского танкера одного человека с личными вещами и его собаку. Спасённым оказался гражданин Франции Лукас Монтеу, совершавший одиночное плавание в Атлантике. Во время шторма на яхте вышло из строя рулевое устройство и началось поступление воды. После неудачной попытки устранить неисправности он подал сигнал бедствия", — отметили в ведомстве.

На борту российского танкера пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, в скором времени его доставят в ближайший порт. Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов поблагодарил походный штаб отряда боевых кораблей Северного флота и экипаж танкера "Кама" за оказание помощи и профессиональные действия.