Reuters: МФЖ начала процедуру исключения из своего состава Союза журналистов России

Международная федерация журналистов (МФЖ) начала формальную процедуру исключения Союза журналистов России (СЖР) из своего состава, пишет агентство Reuters.

В публикации сказано, что после создания региональных ассоциаций российских журналистов на новых территориях РФ союзы журналистов Северных стран обвинили МФЖ в бездействии, а также недемократических методах и ведении неэтичной финансовой деятельности.

При этом СЖР не получал уведомлений по поводу исключения из МФЖ. Об этом глава союза Владимир Соловьёв сообщил ТАСС.

"Никаких решений по поводу исключения Союза журналистов России из Международной федерации не принято, никаких официальных документов мы не получали. Мы находимся в контакте с руководством МФЖ", — отметил он.