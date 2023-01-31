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31 января, 12:21

Путин внёс изменения в указ о порядке установления уровней террористической опасности

Российский президент Владимир Путин внёс изменения в указ об уровнях террористической опасности. Данный документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, изменения внесены в Указ Президента РФ от 14 июня 2012 года № 851 и Порядок установления уровней террористической опасности, которые предусматривают принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.

Так, подпункт "б" пункта 9 должен быть дополнен абзацем об усилении контроля за передвижением транспорта через границы субъектов России, где установлен "жёлтый" уровень террористической опасности. Там также необходимо проводить досмотр машин с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ, указывается в документе.

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ТАСС / picture alliance / SvenSimon-The

Светлана Оперук

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