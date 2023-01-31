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31 января, 12:06

Лавров: Российские военные принимают все меры, чтобы планы Запада на Украине не сбылись

Российские военные в данный момент принимают все меры, чтобы планы Запада на Украине не сбылись. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.

"Наши вооружённые силы, командование специальной военной операцией применяют все необходимые меры для того, чтобы планам Запада не суждено было сбыться, и они не сбудутся", — сказал глава МИД РФ.

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Ранее Лайф рассказывал, что Минобороны РФ остановило реализацию военно-биологических программ США, которые осуществлялись на территории Украины.

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ТАСС / Станислав Красильников

Варвара Романова

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