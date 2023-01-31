"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 января, 11:57

Путин поручил ввести в России премии за прорывы в сфере искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин поручил ввести ежегодные премии за прорывы в области развития и внедрения искусственного интеллекта. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Учредить ежегодные премии для молодых учёных и инженеров за научные и конструкторские прорывные решения в сфере искусственного интеллекта", — говорится в тексте поручения.

Кроме того, глава государства поручил ввести ежегодные премии для компаний, которые будут успешно внедрять технологии искусственного интеллекта. Реализованы они должны быть до 15 октября 2023 года.

Путин на год продлил срок службы полпреду президента в ЮФО Владимиру Устинову

Путин на год продлил срок службы полпреду президента в ЮФО Владимиру Устинову

Ранее Владимир Путин дал поручение рассмотреть возможность расширения списка полигонов, которые могут использовать для экспериментов с беспилотной авиацией.

Обложка ©

Kremlin.ru

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров