Путин поручил ввести в России премии за прорывы в сфере искусственного интеллекта
Президент России Владимир Путин поручил ввести ежегодные премии за прорывы в области развития и внедрения искусственного интеллекта. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
"Учредить ежегодные премии для молодых учёных и инженеров за научные и конструкторские прорывные решения в сфере искусственного интеллекта", — говорится в тексте поручения.
Кроме того, глава государства поручил ввести ежегодные премии для компаний, которые будут успешно внедрять технологии искусственного интеллекта. Реализованы они должны быть до 15 октября 2023 года.
Ранее Владимир Путин дал поручение рассмотреть возможность расширения списка полигонов, которые могут использовать для экспериментов с беспилотной авиацией.