Путин поручил ввести в России премии за прорывы в сфере искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин поручил ввести ежегодные премии за прорывы в области развития и внедрения искусственного интеллекта. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Учредить ежегодные премии для молодых учёных и инженеров за научные и конструкторские прорывные решения в сфере искусственного интеллекта", — говорится в тексте поручения.

Кроме того, глава государства поручил ввести ежегодные премии для компаний, которые будут успешно внедрять технологии искусственного интеллекта. Реализованы они должны быть до 15 октября 2023 года.