Киев признал наличие в России неких агентов, которые готовят диверсии
Глава ГУР Украины Буданов: В России есть готовящие диверсии агенты
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал наличие неких агентов, которые занимаются террористической деятельностью в России. При этом он не подтвердил, что за диверсией на Крымском мосту, которая произошла в октябре 2022 года, стоит Киев.
"Есть люди, которые закладывают взрывчатку. Есть дроны. Пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена, внутри России будут проблемы", — подчеркнул Буданов в интервью американской газете The Washington Post.
Глава украинской военной разведки также отметил, что Киев всячески поддерживает россиян, "которые понимают, что Россия должна быть другой".
Ранее житель Херсонской области рассказал, как его завербовала СБУ. Правда, как признался мужчина, несмотря на выполнение поставленных задач, денег он так и не увидел, если не считать выделенных средств на покупку украинской символики.
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