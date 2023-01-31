Киев признал наличие в России неких агентов, которые готовят диверсии

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал наличие неких агентов, которые занимаются террористической деятельностью в России. При этом он не подтвердил, что за диверсией на Крымском мосту, которая произошла в октябре 2022 года, стоит Киев.

"Есть люди, которые закладывают взрывчатку. Есть дроны. Пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена, внутри России будут проблемы", — подчеркнул Буданов в интервью американской газете The Washington Post.

Глава украинской военной разведки также отметил, что Киев всячески поддерживает россиян, "которые понимают, что Россия должна быть другой".