Турция отказалась ратифицировать протокол о членстве Швеции и Финляндии в НАТО
Глава МИД Турции: Анкара не ратифицирует протокол по вступлению в НАТО Швеции и Финляндии
С учётом нынешних обстоятельств Турция не будет ратифицировать протокол о членстве Швеции и Финляндии в НАТО, так как альянс просит вести данный процесс параллельно. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с венгерским коллегой.
"Глава МИД шведского правительства приезжал к нам с визитом. Был в парламенте, встречался с партиями. Он услышал, что все партии одинаково заявляют, что без выполнения обязательств, принятых перед нами, ратификация протокола невозможна. Поэтому в нынешних условиях говорить об одобрении этого документа не приходится", — отметил Чавушоглу.
При этом заявка Финляндии может быть одобрена Анкарой, если НАТО позволит проводить процесс по вступлению стран в альянс отдельно.
Напомним, после акции с сожжением Корана в Стокгольме президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки Анкары по вопросу вступления в НАТО. При этом турецкая сторона может рассмотреть заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО раздельно.
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