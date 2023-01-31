Турция отказалась ратифицировать протокол о членстве Швеции и Финляндии в НАТО

С учётом нынешних обстоятельств Турция не будет ратифицировать протокол о членстве Швеции и Финляндии в НАТО, так как альянс просит вести данный процесс параллельно. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с венгерским коллегой.

"Глава МИД шведского правительства приезжал к нам с визитом. Был в парламенте, встречался с партиями. Он услышал, что все партии одинаково заявляют, что без выполнения обязательств, принятых перед нами, ратификация протокола невозможна. Поэтому в нынешних условиях говорить об одобрении этого документа не приходится", — отметил Чавушоглу.