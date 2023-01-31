"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 января, 11:33

Саакашвили в критическом состоянии переводят в реанимацию

В партии "Единое национальное движение" заявили, что Саакашвили переводят в реанимацию

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в тюремной больнице, переводят в реанимационное отделение. Сейчас его состояние оценивается как критическое, сообщил член грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Чиладзе со ссылкой на лечащего врача 55-летнего политика.

"Состояние здоровья на критическом уровне, для сохранения его жизни важно, чтобы он был переведён в реанимационное отделение. В эти минуты готовится палата", — заявил он журналистам.

Глава клиники предупредил о риске смерти Саакашвили при отказе от лечения

Глава клиники предупредил о риске смерти Саакашвили при отказе от лечения

Напомним, с осени 2021 года Михаил Саакашвили находится под стражей в Грузии, куда он приехал после восьми лет отсутствия. На родине его обвиняют в превышении должностных полномочий, нападении на депутата и растрате бюджетных средств. Находясь под стражей, он начал жаловаться на проблемы со здоровьем. В ноябре 2022 года его мать Гиули Аласания заявила, что политик отравился ртутью. Также в организме экс-президента Грузии нашли три тяжёлых металла и мышьяк.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Ираклий Геденидзе

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров