Саакашвили в критическом состоянии переводят в реанимацию

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в тюремной больнице, переводят в реанимационное отделение. Сейчас его состояние оценивается как критическое, сообщил член грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Чиладзе со ссылкой на лечащего врача 55-летнего политика.

"Состояние здоровья на критическом уровне, для сохранения его жизни важно, чтобы он был переведён в реанимационное отделение. В эти минуты готовится палата", — заявил он журналистам.