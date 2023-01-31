"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 января, 11:31

Адвокат Павел Астахов и певец Джанго попали под обстрел в Донецке

Под миномётный обстрел в Донецке попали общественный деятель и адвокат Павел Астахов и певец Джанго (Алексей Поддубный). Они везли гуманитарную помощь для местных жителей. Как сообщил телеведущий Борис Корчевников, это произошло возле Иверского монастыря.

"Павел Астахов и Джанго угодили под миномётный обстрел. Иверский монастырь в Донецке — точка какого-то страшного затяжного перелома. Годами он стоит расстрелянный, годами в нём не прекращается молитва, годами здесь очень опасно, годами от него никак не получается отвести врага на достаточное расстояние", — написал он в телеграм-канале.

Корчевников также опубликовал видео, которое Астахов снял во время обстрела. Подробности случившегося пока не известны.

Адвокат Павел Астахов и певец Джанго попали под обстрел в Донецке. Видео © Telegram / Борис Корчевников

ВСУ обстреляли из миномётов курский посёлок Краснооктябрьский

ВСУ обстреляли из миномётов курский посёлок Краснооктябрьский

Ранее Лайф писал о том, что в Белгородской области из-за обстрела села Безлюдовка со стороны ВСУ пострадали местные жители.

Обложка ©

Telegram / Борис Корчевников

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров