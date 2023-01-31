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31 января, 11:36

Диетолог объяснил, как страсть к пережаренной пище может закончиться онкологией

Диетолог Гинзбург: Пережаренная пища может привести к онкологии

Пережаренные блюда не только наносят значительный урон желудочно-кишечному тракту, но и могут привести к развитию онкологических заболеваний из-за своих новых качеств и свойств. Об этом РИА "Федерал пресс" рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

"Проблема в том, что мы иногда любим пережаренные продукты. В этот момент происходит карамелизация и продукты обретают новые качества и свойства", — рассказал Гинзбург.

Врач напомнил, что в процессе обжаривания образуются два вредных биохимических соединения: конечные продукты гликирования и канцероген. Из-за высокой температуры эти соединения, образующиеся вместе с белками, и могут привести к неприятным для человека последствиям. Например, появлению воспаления, развитию болезни старения или же образованию опухоли, в том числе и злокачественной. Это, в свою очередь, может стать причиной появления рака толстой, прямой кишки.

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Артур Белкин
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