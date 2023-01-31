Родителям объяснили, как читать сказки, чтобы не поломать ребёнку психику

Когда родители читают детям сказки, малыши часто отождествляют себя с персонажами и в дальнейшем проносят их образы через всю жизнь. Это может негативно сказаться на психике человека, заявил в беседе с "Газетой.ru" клинический психолог Станислав Самбурский. Специалист отметил, что при работе со взрослыми клиентами удаётся найти сказку, которую они запомнили ещё в детстве, причём часто выясняется, что это произведение и определило их жизненный путь.

"Прочитанные в детстве сказки часто становятся неким алгоритмом, по которому человек живёт, ориентируясь на который принимает решения и действует в реальных жизненных ситуациях. При этом подсознательное пристрастие к сказкам или конкретным персонажам может мешать или, наоборот, помогать человеку во взрослой жизни, ведь каждый читает и понимает сказку по-своему, поэтому и "выхлоп" всегда разный", — отметил он.

При этом чаще всего взрослые вспоминают не всю сказку, а только эпизод, который их поразил. Самбурский рассказал о клиентке, которая с детства помнит сценку из "Гадкого утёнка" Андерсена. Будучи ребёнком, она сильно переживала, что утёнка хотел затравить весь скотный двор. Четырёхлетняя девочка настолько прочувствовала отверженность персонажа, что, повзрослев, с трудом может общаться с людьми, заметил эксперт.

Но то же произведение может стать сценарием и для успешных людей. Разница, по словам Самбурского, заключается в восприятии эпизодов. Малыши относятся к описанным в сказках ситуациям буквально, а родители должны объяснить, кто из героев ведёт себя правильно, а кто поступает плохо.

"Не стоит бояться сказок — они нужны детям, но, чтобы они приносили пользу, важно учесть два простых правила. Первое: сказок должно быть много и с разнообразными сюжетами, так картина мира ребёнка будет яркой. Второе: нужно устраивать семейные чтения, в которых родитель сможет объяснить то, что может напугать, опечалить и взволновать ребёнка", — отметил психолог.

Совместное чтение сказок — отличная возможность сделать взаимодействие родителей с детьми ещё более прочным, добавил специалист. Он порекомендовал взрослым выделять персонажей, чей пример кажется им положительным, и обращать на это внимание маленьких членов семьи.