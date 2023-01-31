В России могут появиться новые полигоны для экспериментов с беспилотной авиацией

В России рассмотрят возможность расширения списка полигонов, которые могут использовать для экспериментов с беспилотной авиацией. Соответствующее поручение дал президент страны Владимир Путин.

"Проработать вопрос о расширении перечня территорий, на которых проводятся эксперименты с применением беспилотных авиационных систем", — говорится в перечне поручений главы государства, который опубликован на сайте Кремля.

Исполнить это распоряжение до 1 сентября 2023 года должны Правительство РФ, ассоциация "Альянс в сфере искусственного интеллекта" и другие заинтересованные организации.