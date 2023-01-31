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31 января, 11:47

В России могут появиться новые полигоны для экспериментов с беспилотной авиацией

В России рассмотрят возможность расширения списка полигонов, которые могут использовать для экспериментов с беспилотной авиацией. Соответствующее поручение дал президент страны Владимир Путин.

"Проработать вопрос о расширении перечня территорий, на которых проводятся эксперименты с применением беспилотных авиационных систем", — говорится в перечне поручений главы государства, который опубликован на сайте Кремля.

Исполнить это распоряжение до 1 сентября 2023 года должны Правительство РФ, ассоциация "Альянс в сфере искусственного интеллекта" и другие заинтересованные организации.

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Ранее Лайф рассказывал, что Путин на год продлил срок службы полпреду президента в ЮФО Владимиру Устинову, которому 25 февраля исполнится 70 лет.

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ТАСС / AP / Yu Hongchun

Варвара Романова
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