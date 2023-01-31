Путин поручил Госдуме ускорить рассмотрение проекта об обезличивании персональных данных
Глава российского государства Владимир Путин призвал Государственную думу ускорить рассмотрение проекта закона, который устанавливает порядок обезличивания персональных данных. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Рекомендовать Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации ускорить рассмотрение проекта федерального закона, устанавливающего порядок обезличивания персональных данных", — говорится в документе.
Данное поручение нижняя палата парламента должна выполнить до 15 июля. Ответственным Путин назначил председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Ранее Путин подписал указ о назначении Антона Герасимова заместителем главы МЧС. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
LIFE / Павел Баранов