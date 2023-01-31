Путин поручил создать совместные учебные центры для военных из РФ и Белоруссии

Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно распоряжению, Минобороны России поручено провести переговоры с Белоруссией и после договорённости подписать документ от имени РФ. В него можно будет вносить изменения, которые не имеют принципиального характера.

Известно, что учебно-боевые центры будут необходимы в том числе для повышения уровня слаженности и боевой выучки военнослужащих двух стран. Военные будут обмениваться опытом, осваивать практические навыки работы с техникой. Проект также одобрили в Белоруссии.