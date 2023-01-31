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31 января, 12:03

Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины от ковида для детей от шести до 11 лет

Центр имени Н.Ф. Гамалеи подал в Министерство здравоохранения России заявку на регистрацию вакцины против ковида для детей от шести до 11 лет, следует из данных госреестра лекарственных средств. Курс препарата будет включать в себя две дозы.

"Торговое наименование — "Гам-ковид-вак-Д", комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2. Раствор для внутримышечного введения, компонент I (0,5 мл/доза) плюс компонент II (0,5 мл/доза)", — говорится в сообщении на сайте реестра.

Согласно опубликованным данным, срок годности препарата составляет 15 месяцев.

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Ранее Лайф писал, что количество заболевших коронавирусом в России возросло на 20% за неделю. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Никита Осипов
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