В Москве школьник, которого лечили дома нурофеном, умер из-за мучительных осложнений

Температура у мальчика поднялась в ночь на 24 января. Родители сбили её нурофеном и вызвали педиатра. Врач приехал через день, диагностировал у ребёнка ОРВИ и оставил на домашнем лечении, прописав в дополнение к жаропонижающим лишь лекарство от лихорадочного синдрома. Однако второкласснику лучше не становилось, и 28 января очередной наряд скорой, которую родители вызывали неоднократно, увёз мальчика в реанимацию уже без сознания.