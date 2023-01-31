В Москве школьник, которого лечили дома нурофеном, умер из-за мучительных осложнений
В Москве умер ребёнок, которому от ОРВИ прописали лишь жаропонижающие
В Москве умер школьник, которому прописали лечение от ОРВИ нурофеном. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Температура у мальчика поднялась в ночь на 24 января. Родители сбили её нурофеном и вызвали педиатра. Врач приехал через день, диагностировал у ребёнка ОРВИ и оставил на домашнем лечении, прописав в дополнение к жаропонижающим лишь лекарство от лихорадочного синдрома. Однако второкласснику лучше не становилось, и 28 января очередной наряд скорой, которую родители вызывали неоднократно, увёз мальчика в реанимацию уже без сознания.
В больнице у ребёнка обнаружили двустороннюю пневмонию, сепсис, гнойное поражение костного мозга, артрит колена, сердечно-сосудистую и печёночную недостаточность. Через полчаса после госпитализации школьник умер. Теперь убитые горем родители намерены судиться с больницей.
Похожий случай недавно произошёл в Санкт-Петербурге. Там умер 14-летний подросток, который за день до кончины пожаловался маме на симптомы ОРВИ.
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