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31 января, 12:23

Врач разрушил пугающий миф о кофе и рассказал о пользе тонизирующего напитка

Терапевт Александров заявил, что кофе уменьшает риск развития рака печени

Миф о том, что кофе может вызывать онкологические заболевания, не является правдивым. Более того, напиток способен снизить риск развития рака. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал врач-терапевт Александр Александров.

"Зерновой кофе не вызывает онкологию. Наоборот, благодаря содержанию антиоксидантов и противовоспалительных веществ кофе уменьшает риск развития рака, особенно рака печени", — отметил Александров.

Ещё один популярный миф связан с тем, что кофе негативно влияет на работу сердца, однако в данном случае всё зависит от того, какую именно дозу напитка вы употребили. По словам диетолога Татьяны Филипповой, для здорового человека без каких-либо заболеваний сердечно-сосудистой системы напиток может оказать положительное действие на кровеносные сосуды.

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Ранее Лайф рассказывал, что ежедневно человек может выпивать до четырёх чашек кофе и не переживать за состояние своей печени.

Обложка ©

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Артур Белкин
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