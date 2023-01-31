Врач рассказала, обладает ли чайный гриб лечебными свойствами

Популярному в СССР напитку на основе чайного гриба, или, как его сейчас называют в мире, комбуча, приписывают необыкновенные лечебные свойства — от предотвращения онкологии до похудения. Однако врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с газетой "Петербургский дневник" обратила внимание, что никаких клинических исследований, подтверждающих многосторонние оздоровительные свойства продукта, пока нет.

По словам медика, исследовать воздействие комбучи на здоровье человека весьма непросто, так как при приготовлении могут использоваться разные дрожжи. Кроме того, её состав может меняться в зависимости от температуры окружающей среды. Тем не менее в правильно приготовленном напитке содержится большое количество пробиотиков, которые улучшают работу пищеварительной системы и благоприятно влияют на кишечник. Также в комбуче присутствуют обладающие антимикробным действием антиоксиданты, витамин С и витамины группы В.

При этом Круглова отметила, что иногда употребление комбучи может иметь отрицательные последствия. По её словам, если делать напиток, не соблюдая меры гигиены, то велик риск развития патогенных микроорганизмов. К примеру, может появиться плесневый гриб аспергилл. Чтобы продукт был максимально полезным, диетолог рекомендует настаивать его пять-десять дней при комнатной температуре.

"Затем слейте сам напиток в отдельную ёмкость и уберите в холодильник. Если настаивать напиток дольше десяти дней, то в нём повысится содержание молочной кислоты, что приведёт к агрессивному воздействию на пищеварительный тракт, а также к изменению вкусовых качеств комбучи", — пояснила врач.

При этом воздержаться от употребления комбучи, по словам Кругловой, необходимо людям с заболеваниями ЖКТ в стадии обострения, диабетикам, а также беременным и маленьким детям.