Президент Зимбабве подарил Лукашенко чучело льва, а в ответ получил трактор
Президент Зимбабве Мнангагва подарил Лукашенко чучело льва
Александру Лукашенко подарили в Зимбабве чучело льва. Обложка © Telegram / BELTA
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва подарил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко, который прибыл в страну с официальным визитом, чучело льва. Об этом сообщает БелТА.
Впрочем, не обошлось и без подарка в адрес самого Мнангагвы. В ответ Лукашенко подарил ему белорусский трактор. Кроме того, лидеры стран приняли участие в торжественной церемонии передачи сельхозтехники аграриям из Зимбабве.
Подаренный президенту Зимбабве трактор от Лукашенко. Фото © Telegram / Пул Первого
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