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31 января, 12:49

Президент Зимбабве подарил Лукашенко чучело льва, а в ответ получил трактор

Президент Зимбабве Мнангагва подарил Лукашенко чучело льва

<p>Александру Лукашенко подарили в Зимбабве чучело льва. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/belta_telegramm/181221" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BELTA</a></p>

Александру Лукашенко подарили в Зимбабве чучело льва. Обложка © Telegram / BELTA

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва подарил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко, который прибыл в страну с официальным визитом, чучело льва. Об этом сообщает БелТА.

Впрочем, не обошлось и без подарка в адрес самого Мнангагвы. В ответ Лукашенко подарил ему белорусский трактор. Кроме того, лидеры стран приняли участие в торжественной церемонии передачи сельхозтехники аграриям из Зимбабве.

Подаренный президенту Зимбабве трактор от Лукашенко. Фото © Telegram / Пул Первого

Подаренный президенту Зимбабве трактор от Лукашенко. Фото © Telegram / Пул Первого

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