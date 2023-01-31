Президент Зимбабве подарил Лукашенко чучело льва, а в ответ получил трактор

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва подарил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко, который прибыл в страну с официальным визитом, чучело льва. Об этом сообщает БелТА .

Впрочем, не обошлось и без подарка в адрес самого Мнангагвы. В ответ Лукашенко подарил ему белорусский трактор. Кроме того, лидеры стран приняли участие в торжественной церемонии передачи сельхозтехники аграриям из Зимбабве.