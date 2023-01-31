В Госдуме назвали символичными "братские объятия" Головина и Малиновского

Травля украинского полузащитника "Марселя" Руслана Малиновского из-за его объятий с российским футболистом "Монако" Александром Головиным отвратительна, однако сама ситуация отражает символичность, ведь РФ всегда протягивала свою руку Незалежной. Об этом Лайфу заявил депутат Госдумы РФ Александр Толмачёв.

"Нормальный братский порыв игроков, для которых русский язык — родной. Но! Малиновского чуть не съели его же соотечественники. А, нет, никаких "чуть": всё-таки съели — на странице футболиста в соцсети появилась "объяснительная", как же так получилось. Адресованные Малиновскому комментарии, полные ненависти, могут принадлежать только завзятым националистам. Как так получилось, что за нормальный человеческий жест украинского футболиста были готовы растерзать, причём свои же? Отвратительно это всё видеть, честно говоря", — отметил Толмачёв.

По мнению парламентария, Малиновскому пришлось объясняться "как первокласснику" в соцсетях под давлением западного общества. Сам жест смахивает на "записку под диктовку старших" и может быть пропитан страхом, что является плохим сигналом для всего украинского общества. Впрочем, у ситуации есть и некоторая символичность.