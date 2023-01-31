В ООН собираются уточнить обстоятельства обстрела ВСУ больницы в Новоайдаре
Больница в Новоайдаре после удара ВСУ. Фото © Представительство ЛНР в СЦКК / LPR in JCCC
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека собирается уточнить обстоятельства обстрела больницы в Новоайдаре (ЛНР) со стороны ВСУ, в результате которого погибло 14 человек. Об этом сообщила официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел.
"Мы следим за инцидентом, чтобы уточнить обстоятельства нападения, а также число и статус пострадавших", — цитирует Троссел ТАСС.
Напомним, 28 января Вооружённые силы Украины выпустили по зданию районной больницы в Новоайдаре четыре ракеты из РСЗО HIMARS. В результате 14 человек погибли, ещё 24 получили ранения разной степени тяжести. Минобороны РФ пообещало наказать всех причастных к атаке, а МИД РФ назвал удар ВСУ военным преступлением. Позже российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в ООН и МККК.