В ООН собираются уточнить обстоятельства обстрела ВСУ больницы в Новоайдаре

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека собирается уточнить обстоятельства обстрела больницы в Новоайдаре (ЛНР) со стороны ВСУ, в результате которого погибло 14 человек. Об этом сообщила официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел.