The Sun: Болты ядерного реактора на британской подлодке Vanguard "починили" клеем

Руководство Минобороны Великобритании начало срочное расследование после того, как рабочие с помощью клея "починили" сломанные болты внутри камеры ядерного реактора на борту одной из британских подлодок. Как сообщает газета The Sun, неправильный ремонт был обнаружен во время плановой проверки субмарины Vanguard.

"Приклеенные болты, таких было не менее семи штук, удерживали изоляцию на трубах с охлаждающей жидкостью, необходимых для предотвращения аварии с расплавлением активной зоны ядерного реактора по типу чернобыльской (катастрофы)", — говорится в материале.

Источник в британских ВМС сообщил изданию, что министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес "был в ярости", когда узнал о случившемся. В компании Babcock, которая и проводила ремонт подлодки, не смогли объяснить, как рабочие допустили такую серьёзную ошибку. В настоящее время правоохранители продолжают восстанавливать детали произошедшего, чтобы установить ответственного.