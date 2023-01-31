Соловьёв опроверг сообщения об исключении СЖР из Международной федерации журналистов

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв заявил, что сообщения об исключении организации из Международной федерации журналистов не соответствуют действительности. Об этом он сказал в беседе с РИА "Новости", комментируя соответствующую публикацию Reuters.

"Эта информация не подтверждается. Информация, которая идёт по ленте Reuters, она вырвана из контекста. Контекст там более обширный, представители нескольких журналистских профсоюзов, которые входят в состав МФЖ, так называемые северные страны, северные союзы — это Финляндия, Дания, Норвегия и ещё несколько — и присоединившиеся к ним украинцы выдвинули обвинение", — пояснил Соловьёв.

Он отметил, что эти страны обвиняют руководство МФЖ в коррупции, а также в том, что 31-й конгресс федерации был проведён в тоталитарном Омане. По словам главы СЖР, в списке претензий также то, что российская организация не была исключена после того, как создала четыре новых отделения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

"При этом по уставу МФЖ это невозможно. Они, конечно, возмущались. И представители руководства. Но исключить нас в связи с этой ситуацией невозможно", — подчеркнул Соловьёв.

Он также пояснил, что "северяне" предъявили ультиматум, требуя исправить все ошибки. Среди прочего они настаивают на исключении из состава СЖР, в противном случае эти страны сами выйдут из Международной федерации журналистов. Соловьёв отметил, что совокупный взнос "северян" в кассу всемирной организации больше, чем платит Россия, которая, однако, отдаёт больше 20 тысяч евро в год. Перед руководством МФЖ сейчас стоит очень серьёзная дилемма, заключил глава российского союза.