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31 января, 13:24

Тело пенсионера со следами укусов нашли вблизи дачного посёлка под Красноярском

В Красноярске на остановке обнаружено тело 82-летнего мужчины со следами укусов

На остановке вблизи дачного посёлка на окраине Красноярска обнаружено тело 82-летнего мужчины со следами укусов. Об этом говорится в заявлении регионального главка СУ СК РФ.

"Около пяти часов утра 30 января в районе дач СНТ "Восход" обнаружено тело 82-летнего мужчины с укушенными травмами", — сказано в сообщении.

По предварительным данным, 30 января пенсионер приехал на дачу за картофелем. С "добычей" мужчина направлялся обратно к автобусной остановке. Однако что произошло далее, пока остаётся загадкой. Сейчас следователи разбираются в причинах случившегося, проводится судебно-медицинская экспертиза.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Никита Осипов

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