Загадка дыры: Вернувшаяся из Египта россиянка обнаружила таинственные отверстия в чемодане
Пассажирке рейса Azur Air из Египта в Москву просверлили чемодан
Пассажирке самолёта из России просверлили чемодан. Фото © LIFE
Пассажирке авиакомпании Azur Air просверлили чемодан и оставили в нём отвёртку. Дефект она обнаружила, когда вернулась в Россию из Египта.
Как стало известно Лайфу, чемодан был новый, девушка покупала его специально для этого перелёта.
"Я его вытряхнула, и вывалилась отвёрточка. Потом смотрю — две дырки просверлено", — рассказала пассажирка по имени Александра.
Девушка обратилась в поддержку Azur Air, чтобы выяснить, кто и для чего просверлил её новый чемодан. Там назвали эту ситуацию нестандартной, принесли извинения и предложили ей направить претензию по факту порчи багажа. Объяснить причину случившегося в авиакомпании не смогли.
Девушка считает, что отвёртку положили внутрь, открыв молнию чемодана. Она уточнила, что подкладка и вещи внутри остались целы.
Ранее Лайф сообщал о том, что в багаже россиянина таможенники обнаружили позолоченный автомат Калашникова. Мужчина пытался вылететь с ним из Екатеринбурга в Ташкент.