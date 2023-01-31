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31 января, 13:03

Загадка дыры: Вернувшаяся из Египта россиянка обнаружила таинственные отверстия в чемодане

Пассажирке рейса Azur Air из Египта в Москву просверлили чемодан

<p>Пассажирке самолёта из России просверлили чемодан. Фото © LIFE</p>

Пассажирке самолёта из России просверлили чемодан. Фото © LIFE

Пассажирке авиакомпании Azur Air просверлили чемодан и оставили в нём отвёртку. Дефект она обнаружила, когда вернулась в Россию из Египта.

  • Пассажирка Azur Air обнаружила отверстия и отвёртку в чемодане. Фото © LIFE
    Пассажирка Azur Air обнаружила отверстия и отвёртку в чемодане. Фото © LIFE
  • Пассажирка Azur Air обнаружила отверстия и отвёртку в чемодане. Фото © LIFE
    Пассажирка Azur Air обнаружила отверстия и отвёртку в чемодане. Фото © LIFE

Пассажирка Azur Air обнаружила отверстия и отвёртку в чемодане. Фото © LIFE

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Как стало известно Лайфу, чемодан был новый, девушка покупала его специально для этого перелёта.

"Я его вытряхнула, и вывалилась отвёрточка. Потом смотрю — две дырки просверлено", — рассказала пассажирка по имени Александра.

Девушка обратилась в поддержку Azur Air, чтобы выяснить, кто и для чего просверлил её новый чемодан. Там назвали эту ситуацию нестандартной, принесли извинения и предложили ей направить претензию по факту порчи багажа. Объяснить причину случившегося в авиакомпании не смогли.

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Девушка считает, что отвёртку положили внутрь, открыв молнию чемодана. Она уточнила, что подкладка и вещи внутри остались целы.

Ранее Лайф сообщал о том, что в багаже россиянина таможенники обнаружили позолоченный автомат Калашникова. Мужчина пытался вылететь с ним из Екатеринбурга в Ташкент.

Илья Суриков

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