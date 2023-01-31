Загадка дыры: Вернувшаяся из Египта россиянка обнаружила таинственные отверстия в чемодане

Пассажирке авиакомпании Azur Air просверлили чемодан и оставили в нём отвёртку. Дефект она обнаружила, когда вернулась в Россию из Египта.





Как стало известно Лайфу, чемодан был новый, девушка покупала его специально для этого перелёта.

"Я его вытряхнула, и вывалилась отвёрточка. Потом смотрю — две дырки просверлено", — рассказала пассажирка по имени Александра.

Девушка обратилась в поддержку Azur Air, чтобы выяснить, кто и для чего просверлил её новый чемодан. Там назвали эту ситуацию нестандартной, принесли извинения и предложили ей направить претензию по факту порчи багажа. Объяснить причину случившегося в авиакомпании не смогли.

Девушка считает, что отвёртку положили внутрь, открыв молнию чемодана. Она уточнила, что подкладка и вещи внутри остались целы.