Лавров подтвердил, что получил послание Блинкена с призывами к РФ "уйти и прекратить"

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что министр иностранных дел Египта Самех Шукри передал ему послание от госсекретаря США Энтони Блинкена. Данный документ призывает Россию прекратить военные действия на Украине, отметил он.

"Мы всегда говорили, что Россия готова выслушать любое серьёзное предложение, которое направлено на урегулирование всей нынешней ситуации во всеобъемлющем контексте. Мы в очередной раз услышали в этом послании, что Россия должна прекратить, Россия должна уйти и тогда всё будет хорошо", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта.

По его словам, послание было неполным и второй части "призыва" Блинкен не передал, однако истинный интерес США и Запада изложил генсек НАТО Йенс Столтенберг в Южной Корее. Глава альянса заявил, что Россия должна проиграть, а в случае поражения Украины, приводит Лавров его слова, "проиграет Запад и весь мир". Таким образом, Столтенберг взял на себя смелость говорить от имени всех стран.

"И дальше он сказал: "Поэтому НАТО и будет реализовывать свою глобальную ответственность". По-моему, тут всё понятно, речь идёт совсем не об Украине", — подчеркнул Лавров.

Как заявил глава МИД РФ, несамостоятельный Киев выполняет волю Вашингтона, который пытается не допустить на международной арене никаких событий, ставящих под вопрос гегемонию США в современном мире. Министр также отметил, что постарался самостоятельно "дополнить, чего США добиваются, когда призывают Россию остановиться и уйти с Украины".