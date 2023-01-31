Глава МИД Турции Чавушоглу: На Украине нужен мир, который устроит и Москву, и Киев
На Украине нужен мир, который бы устроил обе стороны конфликта. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Односторонний мир не будет принят ни Россией, ни Украиной. Необходимо смотреть правде в глаза", — сказал он в ходе пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто в Будапеште.
Глава турецкого внешнеполитического ведомства добавил, что Анкара продолжит прилагать усилия для решения украинского конфликта. По его словам, так или иначе он должен завершиться за столом переговоров.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что события на Украине не должны перерасти в военный конфликт России и НАТО. По его словам, в Правительстве ФРГ эту позицию разделяют все до единого, включая министра иностранных дел Анналену Бербок.
VK / МИД России