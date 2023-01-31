В Великобритании заявили о нецелесообразности передачи Киеву истребителей

Великобритания в настоящее время считает нецелесообразной отправку истребителей на Украину, заявил представитель премьер-министра Соединённого Королевства Риши Сунака, слова которого приводит агентство Reuters .

Он также напомнил, что Лондон совсем недавно объявил о поставках Киеву танков Challenger, которые в скором времени прибудут на Украину.