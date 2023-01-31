В Великобритании заявили о нецелесообразности передачи Киеву истребителей
Великобритания в настоящее время считает нецелесообразной отправку истребителей на Украину, заявил представитель премьер-министра Соединённого Королевства Риши Сунака, слова которого приводит агентство Reuters.
"Нецелесообразно в настоящий момент отправлять самолёты на Украину. Великобритания продолжит обсуждать вопросы поддержки Украины вместе с союзниками", — отметил представитель главы Кабмина королевства.
Он также напомнил, что Лондон совсем недавно объявил о поставках Киеву танков Challenger, которые в скором времени прибудут на Украину.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не намерен поставлять Украине свои истребители F-16. Кроме того, глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что об этом "не может быть и речи".
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