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31 января, 13:19

В Великобритании заявили о нецелесообразности передачи Киеву истребителей

Великобритания в настоящее время считает нецелесообразной отправку истребителей на Украину, заявил представитель премьер-министра Соединённого Королевства Риши Сунака, слова которого приводит агентство Reuters.

"Нецелесообразно в настоящий момент отправлять самолёты на Украину. Великобритания продолжит обсуждать вопросы поддержки Украины вместе с союзниками", — отметил представитель главы Кабмина королевства.

Он также напомнил, что Лондон совсем недавно объявил о поставках Киеву танков Challenger, которые в скором времени прибудут на Украину.

В Белом доме объяснили отказ отправить Украине истребители F-16

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Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не намерен поставлять Украине свои истребители F-16. Кроме того, глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что об этом "не может быть и речи".

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Артур Белкин

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