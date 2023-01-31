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31 января, 13:12

Филолог рассказал, какие сленговые фразы плотно закрепились в русском языке

Филолог Ефремов: Современный молодёжный сленг не задержится в русском языке надолго

Современный молодёжный сленг навряд ли задержится в русском языке надолго. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил заведующий кафедрой русского языка РГПУ им. А.И. Герцена, доктор филологических наук Валерий Ефремов.

Филолог оценил долговечность молодёжного сленга. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

По словам эксперта, молодёжный сленг является самой подвижной частью языка, но нынешние популярные слова не останутся в общем обиходе. В то же время специалист обратил внимание на то, что с начала XXI века россияне часто используют слово "жесть".

Заимствования из иностранных языков Ефремов назвал положительной тенденцией. Филолог напомнил, что раньше источниками слов были уголовные жаргоны.

"Всегда, пока существует какой-то язык, есть в нём молодёжный сленг. И в молодёжном сленге зачастую будут слова из других языков. Это вечная история", — подчеркнул Ефремов.

Он добавил, что ряд слов и выражений, например "прикол", "забить стрелку" и "кайф", были раньше лишь частью молодёжного сленга, однако сегодня понятны почти каждому. При этом некоторые из них пришли именно из уголовной среды прошлого века.

10 кадров, которые можно использовать для иллюстрации слова "кринж"

10 кадров, которые можно использовать для иллюстрации слова "кринж"

Ранее россияне признались, что их бесят "краши" и "дедлайны". Самым распространённым англицизмом среди граждан РФ стало слово "фейк".

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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