Филолог рассказал, какие сленговые фразы плотно закрепились в русском языке

Современный молодёжный сленг навряд ли задержится в русском языке надолго. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил заведующий кафедрой русского языка РГПУ им. А.И. Герцена, доктор филологических наук Валерий Ефремов.

Филолог оценил долговечность молодёжного сленга. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

По словам эксперта, молодёжный сленг является самой подвижной частью языка, но нынешние популярные слова не останутся в общем обиходе. В то же время специалист обратил внимание на то, что с начала XXI века россияне часто используют слово "жесть".

Заимствования из иностранных языков Ефремов назвал положительной тенденцией. Филолог напомнил, что раньше источниками слов были уголовные жаргоны.

"Всегда, пока существует какой-то язык, есть в нём молодёжный сленг. И в молодёжном сленге зачастую будут слова из других языков. Это вечная история", — подчеркнул Ефремов.

Он добавил, что ряд слов и выражений, например "прикол", "забить стрелку" и "кайф", были раньше лишь частью молодёжного сленга, однако сегодня понятны почти каждому. При этом некоторые из них пришли именно из уголовной среды прошлого века.