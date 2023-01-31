Журналисты рассказали о зверствах нацистов в Воронеже в годы Великой Отечественной войны

Город Воронеж в 1942–1943 годах стал местом одного из самых грандиозных сражений Второй мировой войны и пережил сильнейшие потрясения в своей истории. Об этом пишет издание Readovka.

Нацисты включили захват Воронежа в план своей операции "Блау", когда решили сосредоточиться на южном секторе фронта. Немцы начали атаковать город в конце июня 1942-го, их удары были мощными. Воронеж постоянно бомбили. Нацистами командовал опытный генерал Максимилиан фон Вейхс, который отличался особой жестокостью и совершал военные преступления.

За город шли ожесточённые бои, но советская сторона была слабее в части техники и живой силы. 6 июля немцы всё же прорвались, и началась оккупация. Известно, что пленных держали в ужасных условиях, часть из них расстреливали или угоняли на работы. Под Воронежем группа детей подкармливала пленных в лагере, но ребят быстро вычислили, жестоко пытали, а после расстреляли.

Когда Воронеж освободила 60-я армия Ивана Черняховского, от него практически ничего не осталось. Очевидцы вспоминали, что вместо города были одни руины. В нём осталось всего около 20% довоенного населения. Жертвами голода и гуманитарной катастрофы в целом стали до 200 000 жителей Воронежа и области.