Семья из Германии сбежала на Алтай от ЛГБТ-пропаганды и занялась фермерством

Семья Зелингер сбежала из Германии в Алтайский край, где занялась фермерством. Как признаются сами немцы, причиной тому послужила в том числе ЛГБТ-пропаганда на Западе. Об этом рассказал телеграм-канал SHOT.

Немецкая семья переехала в Россию из-за пропаганды нетрадиционных отношений в Германии. Видео © Telegram / SHOT

При этом Владислав Зелингер — глава семейства — родился в Казахстане и жил в Сибири. В Германию он переехал в 1990-х годах, где женился на коренной немке Жанет. Полтора года назад они вместе с семилетней дочерью купили землю в селе Степное и переехали. Глава семейства поделился, что давно хотел начать разводить скот, но в ФРГ невозможно было исполнить эту мечту из-за высоких налогов. В России же Зелингеры смогли наконец заняться фермерством. Так, в их хозяйстве уже есть пчёлы, овцы, индюки и куры. В будущем семья планирует заняться производством сыра и масла.

Но фермерство не единственная причина смены страны. Владислав Зелингер признался, что ему неприятна распространяемая в немецких школах ЛГБТ-пропаганда, ведь сам он вырос в семье с традиционными ценностями.

"Всё это напрягает, и мы решили изменить эту жизнь и искали прямо удалённость, мы здесь её и нашли. Здесь деревня ещё с тех времён, здесь ещё женщина — [это] женщина, мужчина — [это] мужчина", — поделился глава семейства.